Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനീറ്റ് സ്കോർ 99.99,...
    India
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 2:09 PM IST

    നീറ്റ് സ്കോർ 99.99, പക്ഷേ ഡോക്ടറാകാൻ താൽപര്യമില്ല; എം.ബി.ബി.എസ് പ്രവേശന ദിവസം ജീവനൊടുക്കി 19കാരൻ

    text_fields
    bookmark_border
    നീറ്റ് സ്കോർ 99.99, പക്ഷേ ഡോക്ടറാകാൻ താൽപര്യമില്ല; എം.ബി.ബി.എസ് പ്രവേശന ദിവസം ജീവനൊടുക്കി 19കാരൻ
    cancel
    camera_alt

    അനുരാഗ്

    Listen to this Article

    മുംബൈ: മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് എം.ബി.ബി.എസ് പ്രവേശനത്തിനു പോകാനിരിക്കെ 19കാരൻ ജീവനൊടുക്കി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചന്ദ്രപുർ ജില്ലയിലെ നവർഗാവ് സ്വദേശിയായ അനുരാഗ് അനിൽ ബോർക്കറാണ് ഡോക്ടറാകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി ജീവനൊടുക്കിയത്. ഈ വർഷം നടന്ന നീറ്റ് യു.ജി പരീക്ഷയിൽ 99.99 പെർസന്‍റൈലോടെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ 1475-ാം റാങ്ക് (ഒ.ബി.സി വിഭാഗം) നേടിയ വിദ്യാർഥിയാണ് അനുരാഗ്. ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ഗൊരഖ്പുരിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളജിലാണ് അനുരാഗിന് എം.ബി.ബി.എസ് കോഴ്സിന് അലോട്ട്മെന്‍റ് ലഭിച്ചത്.

    ഗൊരഖ്പുരിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരിക്കെയാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ അനുരാഗിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. മുറിയിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഡോക്ടറാകാൻ തനിക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്നും ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് കടക്കാനാണ് താൽപര്യമെന്നും അനുരാഗ് എഴുതിയതായി പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞുവന്നിരുന്ന കൗമാരക്കാരന്‍റെ മരണം പ്രദേശവാസികളെ ഞെട്ടിച്ചു. കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

    (ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:neetMental HealthMBBSLatest News
    News Summary - “I Didn’t Want To Be A Doctor”: 19-Year-Old Maharashtra Student With 99.99 Percentile In NEET Dies By Suicide At Home Before College Admission
    Similar News
    Next Story
    X