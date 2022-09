മദ്രസയിൽ പോകാതിരിക്കാൻ കൂട്ടുകാരനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് 13 കാരൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് നൂഹ്: ഹരിയാനയിലെ നൂഹിൽ മദ്രസയ്ക്കുള്ളിൽ 11 വയസ്സുകാരനെ സുഹൃത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് ടെഡ് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന 11 കാരനായ സമീറിനെ മദ്രസയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഹൃത്തായ 13 കാരനെ പൊലീസ് പിടികൂടി.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, കുറ്റാരോപിതനായ വിദ്യാർഥി മദ്രസയിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ മദ്രസക്ക് അപകീർത്തിയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സമീറിനെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് സമീറിനെ 13 കാരൻ കൊന്നത്. സമീറിനെ മദ്രസയുടെ ബേസ്‌മെന്റിലെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊന്ന് മണലിൽ കുഴിച്ചുമൂടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ കുട്ടിയെ ഫരീദാബാദിലെ കറക്ഷണൽ ഹോമിലേക്ക് അയച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുറ്റാരോപിതനായ കുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ട സമീറും ഒരുമിച്ച് കളിക്കാറുണ്ടെന്നും നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണെന്നും നൂഹ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വരുൺ സിംഗ്ല പറഞ്ഞു. സെപ്തംബർ മൂന്നിനാണ് താൻ കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി പറഞ്ഞു. അഴുകിയ മൃതദേഹം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് കണ്ടെടുക്കുകയും പിനങ്കാവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സമീർ 2021 മുതൽ ഷാ ചൗഖ ഗ്രാമത്തിലെ ദർഗ വാല മദ്രസയിൽ താമസിച്ച് ഉറുദു, അറബിക് ഭാഷകൾ പഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് സമീറിനെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് കാണാതായെന്ന് ഗ്രാമവാസികളിലൊരാളായ ഹാജി അക്തർ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

Teen Killed Boy, 11, In Madrassa To Defame It, Didn't Want To Study: Cops