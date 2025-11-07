Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    7 Nov 2025 11:46 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:46 PM IST

    ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ; 400 വിമാനങ്ങൾ വൈകി

    ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ; 400 വിമാനങ്ങൾ വൈകി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ​മൂ​ലം ഡ​ൽ​ഹി ഇ​ന്ധി​ര ഗാ​ന്ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്‍ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ളം​തെ​റ്റി. എ​യ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലെ ത​ക​രാ​റു​മൂ​ലം 400ലേ​റെ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് വൈ​കി​യ​ത്. ഫ്ലൈ​റ്റ് പ്ലാ​നു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് മെ​സേ​ജ് സ്വി​ച്ചി​ങ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്‍സ് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ അ​റി​യി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും തു​ട​ർ​ന്നു. 97 ശ​ത​മാ​നം വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ള​രെ വൈ​കി​യാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ത​ക​രാ​റി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മി​ക്ക എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ​യും ഓ​ഹ​രി വി​ല​യി​ലും ത​ക​ർ​ച്ച നേ​രി​ട്ടു.

    delhi airport flight delay
