Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഡൽഹിയിൽ നിന്നും സാൻ...
    India
    Posted On
    date_range 27 May 2026 4:44 PM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 4:44 PM IST

    ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് തിരിച്ചിറക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് തിരിച്ചിറക്കി
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചിറക്കി. ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. പറന്നുയർന്ന് 8 മണിക്കൂറിലധികം പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് വിമാനം തിരികെ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

    യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയതെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഈ വിമാനത്തിൽ 230ഓളം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും എന്താണ് തകരാർ എന്ന് കണ്ടെത്താനായി വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും എയർലൈൻ വ്യക്തമാക്കി.

    യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച എയർ ഇന്ത്യ അവരെ എത്രയും വേഗം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, ഹോട്ടൽ താമസം അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് മാറ്റി നൽകൽ തുടങ്ങിയ സഹായങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:delhi airportIndiaAir IndiaDelhi-San Francisco Flight
    News Summary - Technical glitch; Air India flight to San Francisco lands in Delhi after flying for over 8 hours
    Similar News
    Next Story
    X