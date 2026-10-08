‘ഈ നഗരം ഞാൻ ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നു’; തസ്ലീമ നസ്റിൻ വീണ്ടും കൊൽക്കത്തയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: എഴുത്തുകാരി തസ്ലീമ നസ്റിൻ വീണ്ടും കൊൽക്കത്തയിലെത്തി. ‘കൊൽക്കത്ത നഗരം ഞാൻ ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നു’ എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അവർ പറഞ്ഞു. മഹാലയ വരെ കൊൽക്കത്തയിൽ തുടരാനും ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ കാണാനും ശ്രമിക്കുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇത്തവണ പൂജ ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഴുവനായി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, അതിനു മുന്നോടിയായി മഹാജാതി സദനിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലും ഒക്ടോബർ 9, 11 തീയതികളിലെ മറ്റ് പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് തസ്ലീമ അറിയിച്ചു. ‘അടുത്ത വർഷം തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ടാകും. കൊൽക്കത്തയിലെ പൂജ ആഘോഷങ്ങൾ എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്; അത് വലിയൊരു കലാപ്രദർശനം പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്’- അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബംഗ്ലാദേശിൽ ദുർഗാപൂജ വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, തീവ്രവാദ ശക്തികൾ വർഷങ്ങളായി അവിടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർക്കുകയാണെന്ന് അവർ പ്രതികരിച്ചു. ഇത്തരം തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും തസ്ലീമ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തുടർച്ചയായി വന്ന ഗവൺമെന്റുകളുടെ പ്രീണനം മൂലമാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾ വളർന്നതെന്നും, രാജ്യം സുരക്ഷിതവും സാംസ്കാരികവുമായി നിലനിൽക്കാൻ ഇത്തരം സംഘങ്ങളെ നിർമാർജനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, കൊൽക്കത്തയിലെ പൂജ ആഘോഷങ്ങൾ ഏറെ മനോഹരമാണെന്നും ഇവിടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർക്കാൻ ആരും തുനിയില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
താരിഖ് റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശന സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയും തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ഫലം എന്താകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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