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    India
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 11:45 PM IST

    "ഇത് മാധ്യമപ്രവർത്തകന്‍റെ നാവരിയാനുള്ള നീക്കം’’: ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ക്കേ​സി​ലെ ശി​ക്ഷാ​വി​ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ത​രു​ൺ തേ​ജ്‌​പാ​ലിന്‍റെ മ​ക​ൾ

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    ഇത് മാധ്യമപ്രവർത്തകന്‍റെ നാവരിയാനുള്ള നീക്കം’’: ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ക്കേ​സി​ലെ ശി​ക്ഷാ​വി​ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ത​രു​ൺ തേ​ജ്‌​പാ​ലിന്‍റെ മ​ക​ൾ
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    പ​നാ​ജി: ‘തെ​ഹ​ൽ​ക്ക’ മു​ൻ എ​ഡി​റ്റ​ർ-​ഇ​ൻ-​ചീ​ഫ് ത​രു​ൺ തേ​ജ്‌​പാ​ലി​നെ ബോം​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ന​ട​പ​ടി​യെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് മ​ക​ൾ കാ​ര തേ​ജ്‌​പാ​ൽ രം​ഗ​ത്ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണാ​ത്മ​ക മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ നാ​വ​രി​യാ​നു​ള്ള, മി​ണ്ടാ​തി​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ബ​ലാ​ത്സം​ഗ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    മാ​ഗ​സി​നി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണാ​ത്മ​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ര​ണം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ല​രു​ടെ​യും ക​ണ്ണി​ലെ ക​ര​ടാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ പി​താ​വി​നെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ത​ന്നെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ളെ​ന്നോ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത​യാ​ളു​ടെ മ​ക​ളെ​ന്നോ വി​ളി​ച്ചാ​ൽ ത​നി​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​വു​മി​ല്ല. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​ഴി​മ​തി​ക​ൾ ‘തെ​ഹ​ൽ​ക്ക’ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ് അ​വ​രെ വി​റ​ളി പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ത​രു​ൺ തേ​ജ്‌​പാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​ലി​യ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​നാ​ക്കാ​ൻ, പാ​പി​ക​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും വെ​റു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​യ ‘ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത​യാ​ൾ’ എ​ന്ന് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ചൊ​രു മാ​ർ​ഗം വേ​റെ​യു​ണ്ടോ?’’ -അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    2013ൽ ​ഗോ​വ​യി​ൽ ‘തെ​ഹ​ൽ​ക്ക’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക്കി​ടെ ഹോ​ട്ട​ൽ ലി​ഫ്റ്റി​ൽ വെ​ച്ച് ജൂ​നി​യ​ർ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്തെ​ന്ന കേ​സി​ലാ​ണ് 62കാ​ര​നാ​യ ത​രു​ണി​​നെ ഹൈ​കോ​ട​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ച​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്കി​യ കീ​ഴ്കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ഗോ​വ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ് വി​ധി. 13 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഈ ​കേ​സി​ലെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ത​ന്റെ പി​താ​വ് നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​ച്ചു​വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കാ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    പി​താ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ എ​നി​ക്ക് 23 വ​യ​സ്സാ​ണ്. കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​യ​പ്പോ​ൾ 31 ആ​യി. ഇ​ന്ന്, 36ാം വ​യ​സ്സി​ൽ, ഗോ​വ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വ​മേ​ധ​യാ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത വ്യാ​ജ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ബോം​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​യി വി​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഞാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പി​താ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​പ​റ​യാ​ൻ താ​ൻ ഭ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. കേ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ത​ന്നെ വ​ല്ലാ​തെ ബാ​ധി​ച്ചു. പി​താ​വി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നാ​ലും ഇ​നി നി​ശ്ശ​ബ്ദ​യാ​യി​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:Tarun TejpalTehelkaIndia News
    News Summary - Tarun Tejpal's daughter on the sentence in the rape case
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