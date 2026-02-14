Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമുൻഗണന ബംഗ്ലാദേശ്...
    India
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 8:12 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 9:12 PM IST

    മുൻഗണന ബംഗ്ലാദേശ് ജനതക്ക്; ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    മുൻഗണന ബംഗ്ലാദേശ് ജനതക്ക്; ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് വിഷയത്തിൽ ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ. ദേശ താൽപര്യങ്ങൾക്കാണ് മറ്റെന്തിനെക്കാളും മുൻഗണനയെന്നാണ് താരിഖ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്‍റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് ആദ്യം ബംഗ്ലാദേശ് ജനതക്കാണ് മുൻഗണനയെന്ന പ്രതികരണം. ഇന്ത്യക്കും ചൈനക്കും പാകിസ്താാനുമിടയിൽ എങ്ങനെ സന്തുലിത ബന്ധം നിലനിർത്തുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരിക്കാൻ താരിഖ് തയാറായില്ല.

    ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച താരിഖ്, രാജ്യം നിലവിൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദങ്ങളും നിയമവാഴ്ച സംബന്ധിച്ച വെല്ലുവിളികളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ബി.എൻ.പിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് വിട്ടുകിട്ടുന്നതിന് ശ്രമിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിയമനടപടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് താരിഖ് മറുപടി നൽകിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bengladeshIndiaLatest NewsTarique Rahman
    News Summary - Tariq Rahman's first reaction after election victory on India-Bangladesh relations
    Similar News
    Next Story
    X