Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    20 Sept 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    20 Sept 2025 9:09 AM IST

    ശബരിമലയിൽ​ വിഗ്രഹം സമർപ്പിച്ച മുത്തച്ഛൻ; തമിഴ്​നാട്​ മന്ത്രി ത്യാഗരാജൻ പറയുന്നു, ആ കുടുംബ കഥ...

    മ​ദ്രാ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍സി​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യായി​രു​ന്ന പി.​ടി. രാ​ജ​ന്‍റെ ചെ​റു​മ​ക​നാ​ണ്​ ത്യാ​ഗ​രാ​ജ​ൻ
    ശബരിമലയിൽ​ വിഗ്രഹം സമർപ്പിച്ച മുത്തച്ഛൻ; തമിഴ്​നാട്​ മന്ത്രി ത്യാഗരാജൻ പറയുന്നു, ആ കുടുംബ കഥ...
    കൊ​ച്ചി: ‘‘ഇ​വി​ടെ വ​രു​മ്പോ​ൾ എ​ന്‍റെ​യൊ​പ്പം മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ആ​ത്മീ​യ​ത​യു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും ​സു​ഗ​ന്ധ​വും പ്രൗ​ഢി​യു​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ൾ. ആ ​കാ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ ചി​ന്തി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഈ ​യാ​ത്ര വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി എ​നി​ക്ക്​ ഏ​റെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്...’’ ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ ഐ.​ടി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​പി. ത്യാ​ഗ​രാ​ജ​ന്‍റെ ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ കേ​ര​ള​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യൊ​രു വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്. 1950ൽ ​ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്​ പ​ഞ്ച​ലോ​ഹ അ​യ്യ​പ്പ​വി​ഗ്ര​ഹം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വും മ​ദ്രാ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍സി​യു​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​ടി. രാ​ജ​ന്‍റെ ചെ​റു​മ​ക​നാ​ണ്​ ത്യാ​ഗ​രാ​ജ​ൻ.

    ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​മ്പ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​യ ത്യാ​ഗ​രാ​ജ​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​മാ​യി ത​ന്‍റെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ഡി.​എം.​കെ​യ​ട​ക്കം ദ്രാ​വി​ഡ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​രൂ​പ​മാ​യ ജ​സ്റ്റി​സ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു പി.​ടി. രാ​ജ​ൻ. ക്ഷേ​ത്ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട്. മ​ദ്രാ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍സി​യു​ടെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി​രി​ക്കെ രാ​ജ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ദേ​ശ​സാ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ച്ചു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു.

    1950ൽ ​ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ​ശ്രീ​കോ​വി​ലും മ​ണ്ഡ​പ​വു​മ​ട​ക്കം ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. അ​യ്യ​പ്പ​വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്​ കാ​ര്യ​മാ​യ കേ​ടു​പാ​ട്​ സം​ഭ​വി​ച്ചു. രാ​ജ​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ പ​ന്ത​ളം രാ​ജ​കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജ്യോ​ത്സ്യ​ന്‍റെ ഉ​പ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ പ​ന്ത​ളം രാ​ജാ​വ്​ അ​യ്യ​പ്പ​വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​നാ​യി രാ​ജ​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. കാ​വ​ടി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യാ​യാ​ണ്​ വി​ഗ്ര​ഹം പ​ഴ​നി​വ​ഴി ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം മ​റ്റൊ​രു വി​ഗ്ര​ഹം മ​ധു​ര മീ​നാ​ക്ഷി അ​മ്മ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​വും പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ചു. വി​ഗ്ര​ഹം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച രാ​ജ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ സ​മീ​പ​ത്ത്​ ശി​ലാ​ഫ​ല​ക​ത്തി​ൽ കൊ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്​ പി​ന്നീ​ട്​ വെ​ള്ളി​യി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ആ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മ​യാ​യി. ഇ​ത്​ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ത്യാ​ഗ​രാ​ജ​ൻ ക​ത്തെ​ഴു​തി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ച​രി​ത്ര​വും സ​ത്യ​വും മൂ​ടി​വെ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല​ല്ലോ​യെ​ന്ന്​ ത്യാ​ഗ​രാ​ജ​ൻ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യം കാ​ണേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ന​വോ​ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യു​ടെ​യും മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ ധീ​ര​ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള മ​ണ്ണാ​ണ്​ ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളാ​ണ്​ അ​വി​ട​ത്തേ​ത്. അ​വി​ടെ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഹി​ന്ദി​വ​ത്​​ക​ര​ണ നീ​ക്ക​വും ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​ജ​ണ്ട​യും വി​ജ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ത്യാ​ഗ​രാ​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ധു​ര സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ 2016ലും 2021​ലും ഡി.​എം.​കെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി വി​ജ​യി​ച്ച ത്യാ​ഗ​രാ​ജ​ൻ, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ മു​ൻ സ്​​പീ​ക്ക​ർ പി.​ടി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​വേ​ൽ രാ​ജ​ന്‍റെ മ​ക​നാ​ണ്.

