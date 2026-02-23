Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Feb 2026 11:53 PM IST
    date_range 23 Feb 2026 11:53 PM IST

    തമിഴ്‌നാട് എസ്‌.ഐ.ആർ 5.67 കോടി വോട്ടർമാർ, 74 ലക്ഷം പേരെ നീക്കി

    തമിഴ്‌നാട് എസ്‌.ഐ.ആർ 5.67 കോടി വോട്ടർമാർ, 74 ലക്ഷം പേരെ നീക്കി
    SIR tamilnadu

    ചെ​ന്നൈ: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 5.67 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ. ഇ​തി​ൽ 74,07,207 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നീ​ക്കി​യ​താ​യും മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ർ​ച്ച​ന പ​ട്‌​നാ​യി​ക് അ​റി​യി​ച്ചു. 2025ൽ 6.41 ​കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ആ​കെ​യു​ള്ള 5,67,07,380 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ 2,77,38,925, സ്ത്രീ​ക​ൾ 2,89,60,838, മൂ​ന്നാം ലിം​ഗ​ക്കാ​ർ: 7,671 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്.

    ഫോ​റം 6 വ​ഴി 27,53,796 പേ​രെ പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ത്തു. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​നോ തി​രു​ത്താ​നോ ഇ​നി​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

