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    സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ ഡി.എം.കെയുടെ തനിനിറം പുറത്തായി: ആർ. നിർമൽ കുമാർ

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    സ്റ്റാലിനെതിരെ പരാതി നൽകാൻ ടി.വി.കെ
    Tamil Nadu Law and Energy Minister C.T.R. Nirmal Kumar addressing reporters regarding DMK campaign remarks.
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    ആർ. നിർമൽ കുമാർ


    കോയമ്പത്തൂർ: ധാരാപുരം നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ഡി.എം.കെ നേതാക്കൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും, ഇതിലൂടെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖമാണ് പുറത്തുവന്നതെന്നും തമിഴ്‌‌നാട് നിയമ-ഊർജ്ജ മന്ത്രി ആർ. നിർമൽ കുമാർ ആരോപിച്ചു. ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിനും മകനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ ഉപയോഗിച്ച തരംതാഴ്ന്ന ഭാഷ അവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്മയാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നതെന്നും മന്ത്രി കോയമ്പത്തൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ ആറിനാണ് ധാരാപുരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

    ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്രിയാത്മകമായി ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഡി.എം.കെ നേതൃത്വം കടുത്ത നിരാശയിലാണ്. വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കാൻ അനുചിതമായ മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുക എന്നത് അവരുടെ അവസാനത്തെയും നിരാശാജനകവുമായ അടവാണ്. സ്റ്റാലിനും ഉദയനിധിയും ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് അധിക്ഷേപ പരാമർശങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞത്. ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനുള്ള ഈ ശ്രമങ്ങൾ ഡി.എം.കെ സമൂഹത്തിന് ആപത്തായ ഒരു വിനാശകരമായ ശക്തിയാണെന്നതിന് തെളിവാണെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകും; കുതിരക്കച്ചവട ആരോപണം തള്ളി

    സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) ഡി.എം.കെ നേതൃത്വത്തിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകുമെന്നും മന്ത്രി നിർമൽ കുമാർ അറിയിച്ചു. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഡി.എം.കെക്ക് വരുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാർ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

    ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ വൻ രാഷ്ട്രീയ തകർച്ചയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് ടി.വി.കെക്കെതിരെ എതിർപാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന കുതിരക്കച്ചവട ആരോപണങ്ങൾ മന്ത്രി പൂർണമായി തള്ളി. പരാജയഭീതിയിൽ നിന്നുടലെടുത്ത നുണപ്രചാരണങ്ങൾ മാത്രമാണിതെന്നും വോട്ടിനായി പണം നൽകുന്ന നയം ടി.വി.കെയ്ക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക തീവ്ര പുനരവലോകന പ്രക്രിയയോട് തമിഴ്‌‌നാട് സർക്കാരിനുള്ള ശക്തമായ എതിർപ്പും മന്ത്രി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ആവർത്തിച്ചു.

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    News Summary - DMK’s True Character Exposed by Anti-Women Remarks: TN Minister Nirmal Kumar; TVK to Approach ECI
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