Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാർഥിനികളും വാർഡനും മുങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാർഥിനികളും വാർഡനും മുങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ
    cancel

    ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സർക്കാർ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാർഥിനികളും വാർഡനും മുങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ. തിരുവണ്ണാമലൈയിൽ തടാകത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയവരാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണസംഭവം. സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്ന വിജയലക്ഷ്മി, അല്ലി, ഭൂമിക, വള്ളിയമ്മാൾ എന്നീ നാല് വിദ്യാർഥിനികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

    ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് അവധിയായിരുന്നു. നാല് വിദ്യാർഥിനികളും സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ വനിതാ വാർഡനായ തേന്മൊഴിയോടൊപ്പം കുളിക്കാനായി തടാകത്തിൽ പോയപ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ തടാകത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വാർഡനും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. അഞ്ച് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - 5 Drown In Tiruvannamalai Lake
    Next Story
    X