Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസ്കൂളുകളിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 6 March 2026 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 11:26 AM IST

    സ്കൂളുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ-മത പരിപാടികള്‍ വിലക്കി തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂളുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ-മത പരിപാടികള്‍ വിലക്കി തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍
    cancel

    ചെന്നൈ: സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളില്‍ രാഷ്ട്രീയ-മത പരിപാടികള്‍ നടത്തുന്നത് വിലക്കി തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍. സ്കൂളുകൾ നിഷ്പക്ഷ അക്കാദമിക് മേഖലകളായി നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തീരുമാനം. മാർച്ച് രണ്ടിന് പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തമിഴ്‌നാട് സ്വകാര്യ സ്‌കൂൾ (റെഗുലേഷൻ) നിയമങ്ങളിൽ കാര്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി. വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രാഥമികമായും വിദ്യാർഥി ക്ഷേമത്തിനും അക്കാദമിക് നിർദേശങ്ങൾക്കും മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് തീരുമാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ഭേദഗതി ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, കെട്ടിടങ്ങൾ, കളിസ്ഥലങ്ങൾ, ഹാളുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സ്കൂളിന്‍റെ ഒരു ഭാഗവും രാഷ്ട്രീയ-മത പരിപാടികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മതം, വംശം, ജാതി, ഭാഷ, സമൂഹം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്വേഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് തീരുമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്കൂൾ സമയത്ത് മാത്രമല്ല നിരോധനം ബാധകമാകുന്നത്. വാരാന്ത്യങ്ങളിലും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും അവധിക്കാലത്തും നിയന്ത്രണം ബാധകമാണ്.

    രക്തദാന കാമ്പുകൾ, സാമൂഹിക സേവന പരിപാടികൾ, സാംസ്കാരിക ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയ വിഭാഗീയത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത പരിപാടികൾ അനുവദിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ഇവക്ക് അധികാരിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് സ്കൂളിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാകണം എന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    കടലൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളായ ശ്രീ സരസ്വതി വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ ഉയർന്ന വിവാദത്തെ തുടർന്നാണ് നയമാറ്റമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 2025 ഡിസംബറിൽ, അവധിക്കാലത്ത് സേവാഭാരതിക്ക് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് കാമ്പ് നടത്താൻ സ്കൂൾ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയപ്പോൾ, നിലവിലുള്ള ചട്ടത്തിൽ സ്കൂൾ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പരിപാടികൾ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വാദിച്ചാണ് മാനേജ്മെന്റ് മദ്രാസ് ഹൈകോടതിയിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tamil NaduTamilnadu GovernmentPrivate SchoolIndia News
    News Summary - Tamil Nadu govt prohibits private schools from hosting political, ideological, or communal activities
    Similar News
    Next Story
    X