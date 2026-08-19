തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ആശ്വാസം; മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്കും ഒരു വർഷത്തെ പ്രസവാവധിtext_fields
ചെന്നൈ: സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും കുടുംബക്ഷേമത്തിനും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ഉത്തരവ് രാജ്യവ്യാപകമായി ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ്. വനിതാ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുവദിച്ചിരുന്ന പ്രസവാവധി അവധിയുടെ കാലാവധി മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വൻതോതിൽ വർധിപ്പിച്ചു. ഇതുവരെ 12 ആഴ്ചകളായി ചുരുങ്ങിയിരുന്ന അവധിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി അതായത് 365 ദിവസമായി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിവരുന്ന അതേ ആനുകൂല്യങ്ങളും ശമ്പളത്തോടെയുള്ള അവധിയും ഇനി മുതൽ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകും.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ വകുപ്പിന്റെ ഗ്രാന്റ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡി. ശരത്കുമാർ ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവിട്ടത്. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ എക്കാലത്തും ഒരു ജനക്ഷേമ ഭരണകൂടമാണെന്നും, വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വവും കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷവും മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം, രണ്ടിൽ താഴെ മാത്രം കുട്ടികളുള്ള വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് 365 ദിവസത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മാതൃത്വ അവധി ലഭിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടോ അതിൽക്കൂടുതലോ കുട്ടികളുള്ള മറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് വെറും 12 ആഴ്ചകളായി (84 ദിവസമായി) അവധി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുൻകാല നിർദേശങ്ങളും വിവിധ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഈ വലിയ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ജനിക്കുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാർക്കും യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായ മാതൃത്വ അവധി ലഭിക്കും.
തമിഴ്നാട്ടിൽ വനിതാ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മാതൃത്വ അവധി ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് ഇത്രയും വിപുലമായ നിലയിലേക്ക് വളർന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് വെറും 90 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ വിവിധ കാലങ്ങളിൽ മാറിമാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ ഇതിന്റെ കാലാവധി തുടർച്ചയായി വർധിപ്പിച്ചു.
2011ൽ അന്നത്തെ സർക്കാരുകൾ ഈ അവധിക്കാലം ആറു മാസമാക്കി ഉയർത്തി. 2016ൽ തുടർന്ന് ഇത് ഒമ്പത് മാസമായി ദീർഘിപ്പിച്ചു. 2021 ജൂലൈയിൽ ഡി.എം.കെ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് ഒരു വർഷമായി ഔദ്യോഗികമായി വർധിപ്പിച്ചു. ഈ തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും ഈ ആനുകൂല്യം ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ, ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (GO) ഉടനടി പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് മുതിർന്ന സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
ഈ തീരുമാനം ജോലി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്മമാർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. പ്രസവാനന്തര പരിചരണവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും മികച്ച രീതിയിൽ ഉറപ്പാക്കാനും, ഒപ്പം ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും ഈ ദീർഘകാല അവധി വനിതാ ജീവനക്കാരെ സഹായിക്കും.
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