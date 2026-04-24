    Posted On
    date_range 24 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 6:15 AM IST

    തമിഴക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ കണ്ടത് യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും നീ​ണ്ട​നിര

    രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി​യും ന​ട​നു​മാ​യ ക​മ​ൽ ഹാ​സ​നും മ​ക​ളും ന​ടി​യു​മാ​യ ശ്രു​തി ഹാ​സ​നും ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ ആ​ൽ​വാ​ർ​പേ​ട്ടി​ൽ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം

    ചെ​ന്നൈ: ഒ​റ്റ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​ന​ത്തി​ൽ വ​ൻ അ​നി​ഷ്ട​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. തി​രു​പ്പ​ത്തൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ടി.​വി.​കെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ശ​ക്തി​വേ​ൽ ‘വി​സി​ൽ’ ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് മൊ​ബൈ​ലി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ബൂ​ത്തി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    മ​ധു​ര ചോ​ഴ​വ​ന്താ​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട അ​ല​ങ്കാ​ന​ല്ലൂ​രി​ലെ ബൂ​ത്തി​ൽ യ​ന്ത്ര​ത്ത​ക​രാ​ർ മൂ​ലം കു​റ​ച്ചു​സ​മ​യം വോ​ട്ടി​ങ് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ചെ​ന്നൈ ആ​ഴ്വാ​ർ​പേ​ട്ട​യി​ലെ ബൂ​ത്തി​ൽ ഡി.​എം.​കെ- ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​വും ഉ​ന്തും​ത​ള്ളും ന​ട​ന്നു. ​തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​ല്ലാ​തെ ചി​ല വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണി​ത്. തി​രു​പ്പ​ത്തൂ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പാ​ടി പെ​രി​യ​പേ​ട്ട​യി​ൽ 73ാമ​ത് ബൂ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് അ​ൽ​പ​സ​മ​യം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. ടി.​വി.​കെ- ഡി.​എം.​കെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണി​ത്. ഒ​രു സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ബൂ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ലാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷം.

    ഈ​റോ​ഡ് കു​മ​ള​ൻ​കു​ൈ​ട്ട ബൂ​ത്തി​ൽ ദി​നേ​ഷ് എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ക​ള്ള​വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ദി​നേ​ഷി​ന് 49 (ഒ) ​വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി. തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി നാ​ങ്ക​നേ​രി പെ​രു​മ്പ​ത്ത് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ ഈ​യി​ടെ ന​ട​ന്ന ഇ​ര​ട്ട​ക്കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ണി​ത്. 969 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. ശീ​ർ​കാ​ഴി മു​ത​ലൈ​മേ​ട് എ​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലും റോ​ഡ് സൗ​ക​ര്യ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​ന്നു. തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി പാ​ള​യം​കോ​ട്ട റോ​സ്മേ​രി സ്കൂ​ളി​ലെ ബൂ​ത്തി​ൽ യ​ന്ത്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ വൈ​കി.

    ചെ​ന്നൈ തു​റ​മു​ഖം നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഡി.​എം.​കെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശേ​ഖ​ർ​ബാ​ബു​വും ടി.​വി.​കെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി​നോ​റ അ​ശോ​കും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി. സേ​ലം വെ​സ്റ്റ് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം അ​ത്തി​ക്കാ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ലെ ഡി.​എം.​കെ ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ന്റാ​യ മാ​രി​യ​പ്പ​ൻ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത് പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി പ​ര​ത്തി.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടും പോ​ളി​ങ് ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​വ​രെ​യും ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം വ​ൻ ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വേ​ണ്ട​ത്ര ബ​സ് സൗ​ക​ര്യ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ പ​രാ​തി​​പ്പെ​ട്ടു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​വും വാ​ശി​യേ​റി​യ ച​തു​ഷ്കോ​ണ മ​ത്സ​ര​വും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​വു​മാ​ണ് വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​തു​വാ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും നീ​ണ്ട​വ​രി​ക​ളാ​ണ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ കാ​ണാ​നാ​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ത്രീ ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ ക്ഷേ​മ-​ധ​ന​സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും ‘വി​ജ​യ് ഫാ​ക്ട​റും’ ആ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​വേ​ശം സ്റ്റാ​ലി​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യു​മു​ള്ള ത​രം​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Polling Boothspolitical party of kamalhasanTamil Nadu ElectionStalin govtTVK Vijay
    News Summary - Tamil Nadu elections; Long queues of youth and women seen at polling booths
