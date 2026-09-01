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    കാവേരി കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം; മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട് ഷട്ടറുകൾ തുറന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

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    Mettur Dam
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    മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട്

    ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡെൽറ്റ ജില്ലകളിലെ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കാവേരി ജലം തുറന്നുവിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മേട്ടൂർ സ്റ്റാൻലി റിസർവോയറിന്റെ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ചൊവ്വാഴ്ച തുറന്നു. സേലം ജില്ല സന്ദർശിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. രാവിലെ 10 മണിക്ക് അണക്കെട്ടിന്റെ ഗേറ്റുകൾ തുറന്നതോടെ ഡെൽറ്റ മേഖലയിലെ കർഷകർ വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ്. റിസർവോയറിലെ ജലനിരപ്പും നീരൊഴുക്കും അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 45 ദിവസത്തേക്കാണ് നിലവിൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    കാവേരി ഡെൽറ്റ മേഖലയിലെ കുരുവായ് പോലുള്ള ഹ്രസ്വകാല നെൽക്കൃഷികൾക്കായി എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 12നാണ് പരമ്പരാഗതമായി മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട് തുറക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ കാവേരി നീർത്തട പ്രദേശത്ത് ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാത്തതും അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതും കാരണം ഈ വർഷം ഈ നടപടി വൈകുകയായിരുന്നു. മെയ് 10ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ജോസഫ് വിജയ് നടത്തുന്ന ആദ്യ മേട്ടൂർ സന്ദർശനമാണിത്.

    തമിഴ്നാടും കർണാടകയും തമ്മിലുള്ള കാവേരി ജല പങ്കുവഹണ തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അണക്കെട്ട് തുറന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജലം തുറന്നുവിടുന്നതിലെ കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ കർണാടകയോട് നിർദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് നൽകിയ ഹരജി സുപ്രീംകോടതി തിങ്കളാഴ്ച സെപ്റ്റംബർ 15ലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ തങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച അളവിലും കൂടുതൽ വെള്ളം ഇപ്പോൾ തുറന്നുവിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കർണാടക കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.

    ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്, ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. തുടർന്നുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കോടതി ഇരുപക്ഷത്തോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (CWMA) വിഷയം ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടും കർണാടക വെള്ളം നൽകുന്നതിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിയില്ലെന്ന് തമിഴ്നാടിനു വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ സി.എസ്. വൈദ്യനാഥൻ ആരോപിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ കൃഷിയിടങ്ങൾ കാവേരി വെള്ളത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ ഓർമിപ്പിച്ചു.

    അതേസമയം, ആഗസ്റ്റ് 30ന് നിശ്ചയിച്ച 9,000 ക്യൂസെക്കിന് പകരം 9,888 ക്യൂസെക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, തിങ്കളാഴ്ച 11,000 ക്യൂസെക്കിലധികം വെള്ളം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും കർണാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ശ്യാം ദിവാൻ വാദിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ കർണാടക വെള്ളം ഒഴുക്കുന്നത് 11,000-ൽ നിന്ന് 12,000 ക്യൂസെക്കായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. കാവേരി ജലവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവുകൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ ആവശ്യം. കാർഷിക മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ജലക്ഷാമത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യ ആവശ്യം.

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    News Summary - Tamil Nadu CM Vijay Opens Mettur Dam Gates For Cauvery Irrigation
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