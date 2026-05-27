തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഡൽഹിയിൽ; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ആദ്യമായി ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഡൽഹിയിലെത്തിയ വിജയ്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ എക്സ് അക്കൗണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ഔദ്യോഗികമായി ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏകദേശം 30 മിനിറ്റോളം ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നീണ്ടുനിന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു നടൻ എന്നതിലുപരി തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള വിജയ്യുടെ ആദ്യത്തെ ഡൽഹി സന്ദർശനം എന്ന പ്രത്യേകത ഈ കൂടിക്കാഴ്ചക്കുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മറ്റ് പ്രധാന വിഷയങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്ക് അപ്പുറം, തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച സഹായകമാകും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ടി.വി.കെ പാർട്ടിയുടെ പ്രസക്തി വർധിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് വിജയ്യുടെ ഈ ഡൽഹി യാത്ര. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നും അത് തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
