ദ്രാവിഡ കോട്ടകളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി തമിഴക വെട്രി കഴകം; തമിഴ്നാട്ടിൽ 'ദളപതി' കൊടുങ്കാറ്റ്

ദ്രാവിഡ കോട്ടകളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി തമിഴക വെട്രി കഴകം; തമിഴ്നാട്ടിൽ 'ദളപതി' കൊടുങ്കാറ്റ്text_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന് (ടി.വി.കെ) തകർപ്പൻ ഇരട്ടവിജയം. ധാരാപുരം, മധുരാന്തകം മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ ഡി.എം.കെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ടി.വി.കെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തോടെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ടി.വി.കെയുടെ ആകെ അംഗബലം 107-ൽ നിന്ന് 109 ആയി ഉയർന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന് കൂടുതൽ സ്ഥിരതയും കരുത്തും പകരുന്നതാണ് ഈ ജനവിധി.
വോട്ട് നില: മധുരാന്തകത്ത് 20,000-ത്തിലേറെ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം
ഇരുമണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ടി.വി.കെ കാഴ്ചവെച്ചത്:
മധുരാന്തകം: ടി.വി.കെ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ. മരഗതം കുമരവേൽ 20,071 വോട്ടുകളുടെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയിച്ചത്. മരഗതം കുമരവേൽ 72,149 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ, രണ്ടാമതെത്തിയ ഡി.എം.കെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഐ. പരന്താമന് 52,068 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ സ്ഥാനാർത്ഥി എസ്. കനിതാ സമ്പത്ത് 42,370 വോട്ടുകളുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
ധാരാപുരം: ടി.വി.കെ സ്ഥാനാർത്ഥി പി. സത്യഭാമ 9,471 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു. സത്യഭാമ 66,841 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ, ഡി.എം.കെയുടെ എസ്. സുകന്യക്ക് 57,370 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയുടെ കെ. ഭാനുമതിക്ക് 45,280 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്.
രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒതുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഡി.എം.കെയ്ക്കും ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് മുന്നിൽ അടിപതറി. സർക്കാരിന്റെ ക്ഷേമ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയ ഉറച്ച പിന്തുണയാണ് ഈ വിജയമെന്ന് ടി.വി.കെ നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചു.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register