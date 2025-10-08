Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ:...
    India
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 6:59 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 6:59 PM IST

    ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ പ്രമേ‍യം പാസാക്കുമെന്ന് എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ

    text_fields
    bookmark_border
    MK Stalin
    cancel
    camera_alt

    എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ

    Listen to this Article

    ചെന്നൈ: ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ. ഗസ്സയിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിശ്രമിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കുമെന്നും എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി. ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ തുടരുന്ന നരഹത്യ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സി.പി.എം തമിഴ്നാട് ഘടകം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ.

    തമിഴ് ജനതയുടെ വികാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും പ്രമേയം. രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ എല്ലാ പാർട്ടികളും പ്രമേയത്തിന് പിന്തുണ നൽകണം. ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ സേന തുടരുന്ന ആക്രമണം ലോകത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും രാജ്യാന്തര മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നയങ്ങളുടെയും ലംഘനവുമാണ്. ഇസ്രായേലിന്‍റെ നരഹത്യക്കെതിരെ എല്ലാവരും അപലപിക്കണം.

    50,000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ 11,000 വനിതകളും 17,000 കുട്ടികളും 175 മാധ്യമപ്രവർത്തകരും 125 പേർ യു.എൻ ജീവനക്കാരുമാണ്. 26,000 കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഗസ്സയുടെ ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിനെതിരായ ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ പ്രതിരോധം തുടരുകയാണെന്നും എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി.

    ഭക്ഷണത്തിന് കാത്തിരുന്ന 45 പേരെ ഇസ്രായേൽ സേന കൊലപ്പെടുത്തി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു നടപടിയായിരുന്നു അത്. 47 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണവസ്തുക്കളുമായി വന്ന വളന്‍റീയർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെതിരെ അപലപിക്കാതെ നിശബ്ദ കാഴ്ചക്കാരായി ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നും എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ചോദിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MK Stalintamilnadu assemblydmkGaza GenocideLatest News
    News Summary - Tamil Nadu Assembly to adopt resolution for ceasefire in Gaza: CM Stalin
    Similar News
    Next Story
    X