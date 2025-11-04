Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    4 Nov 2025 10:32 PM IST
    Updated On
    4 Nov 2025 10:32 PM IST

    സിറോ മലബാർ സംഘം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    സിറോ മലബാർ സംഘം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    സി​റോ മ​ല​ബാ​ര്‍ സ​ഭ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദിക്കൊപ്പം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സി​റോ മ​ല​ബാ​ര്‍ സ​ഭ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. മേ​ജ​ര്‍ ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ് മാ​ര്‍ റാ​ഫേ​ല്‍ ത​ട്ടി​ൽ, ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദ് ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ് മാ​ര്‍ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് ഭ​ര​ണി​കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    കേ​ന്ദ്ര ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ജോ​ര്‍ജ് കു​ര്യ​ന്‍, ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര്‍, ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷോ​ണ്‍ ജോ​ര്‍ജ്, അ​നൂ​പ് ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്രൈ​സ്ത​വ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​വാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍ പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് ച​ര്‍ച്ച​ക്കു ശേ​ഷം മേ​ജ​ര്‍ ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ് മാ​ര്‍ റാ​ഫേ​ല്‍ ത​ട്ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ​യ്‌​​പൊ​ഴും പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ര്‍ച് ബി​ഷ​പ്പു​മാ​ര്‍ക്കു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കി​യെ​ന്ന് രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Narendra ModiSyro-Malabar Sabha
