Madhyamam
    date_range 24 Aug 2025 7:41 AM IST
    date_range 24 Aug 2025 7:41 AM IST

    ഗസ്സക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു; സിറിയൻ പൗരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗുജറാത്ത് പൊലീസ്

    Syrian national
    അറസ്റ്റിലായ സിറിയൻ പൗരൻ

    അഹമ്മദാബാദ്: ഗസ്സക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സിറിയൻ പൗരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗുജറാത്ത് പൊലീസ്. ഇയാൾക്കൊപ്പം ഫണ്ട് പിരിവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ പള്ളികളിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയത്.

    അലി മേഗാത് അൽ-അസ്റാണ് പിടിയിലായത്. ഇയാൾ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഗസ്സയുടെ പേരിൽ ഫണ്ട് പിരിവ് നടത്തി ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. എലിസ് ബ്രിഡ്ജ് മേഖലയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായതെന്ന് ജോയിന്റ് കമീഷണർ ശരത് സിങ്ഗാൽ പറഞ്ഞു.

    സക്കരിയ ഹൈതം അൽ നസർ, അഹമ്മദ് അൽഹബാഷ്, യൂസഫ് അൽ-സഹർ എന്നീ മൂന്ന് പേരാണ് ഇനി പിടിയിലാവാനുള്ളത്. രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അൽ-അസ്ഹർ പിടിയിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 3600 ഡോളറും 25,000 രൂപയും കണ്ടെടുത്തു. അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ മറ്റ് മൂന്ന് പേർ മുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിലാണ് നാല് സിറിയൻപൗരൻമാരും ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ജൂലൈ 22ന് കൊൽക്കത്തയി​ലെത്തിയ നാല് പേരും ആഗസ്റ്റിലാണ് അഹമ്മദാബാദിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഗസ്സയിലെ പട്ടിണിയുടെ വിഡിയോ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച് പള്ളികളിൽ നിന്ന് പണം പിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഗസ്സയിലേക്ക് ഇവർ പണമയച്ചതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.

    ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഗുജറാത്ത് തീവ്രവാദി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ്, ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നിവർ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ചില ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും കൊൽക്കത്തയിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; 61 പേ​ർ കൂ​ടി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 61 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ കൂ​ടി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 308 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. 16 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തും 111 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തും ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ ഗ​സ്സ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ 62,622 ആ​യി. 1,57,673 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടു​പേ​ർ കൂ​ടി പ​ട്ടി​ണി കാ​ര​ണം മ​രി​ച്ച​താ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ ആ​കെ പ​ട്ടി​ണി മ​ര​ണം 281 ആ​യി. ഇ​തി​ൽ 114 പേ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്. 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​നു​ശേ​ഷം വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ 210 കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1031 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​വും അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. 9684 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. 18500ല​ധി​കം പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. പ​ട്ടി​ണി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ധാ​ർ​മി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി ത​ല​വ​ൻ ഫി​ലി​പ്പ് ലാ​സ​റി​നി എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ വി​ശ​ന്നു​മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ വ​ക്കി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വു​മൂ​ലം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​വ​രെ ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​ൻ പ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ൽ നാ​സ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഫ​റാ പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വ് നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യി അ​ൽ ശി​ഫ ആ​ശു​പ​ത്രി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബൂ സാ​ൽ​മി​യ, അ​ൽ ജ​സീ​റ ചാ​ന​ലി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രും പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ണ്.

    TAGS:GazafraudSyrian man
    News Summary - Syrian Man Arrested In Gujarat For Misusing Funds Raised For Gaza
