Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 6:54 AM IST

    ബി​ഹാ​റി​ൽ നാ​ളെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ; ബി.​ജെ.​പി​ക്കും ജെ.​ഡി.​യു​വി​നും സ്പീ​ക്ക​റാ​ക​ണം

    ബി​ഹാ​റി​ൽ നാ​ളെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ; ബി.​ജെ.​പി​ക്കും ജെ.​ഡി.​യു​വി​നും സ്പീ​ക്ക​റാ​ക​ണം
    പ​​ട്‌​​ന: നാ​​ളെ സ​​ത്യ​​പ്ര​​തി​​ജ്ഞാ​​ച​​ട​​ങ്ങ് ന​​ട​​ക്കാ​​നി​​രി​​ക്കെ, ബി​​ഹാ​​ർ മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്കും നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ സ്പീ​​ക്ക​​ർ സ്ഥാ​​ന​​ത്തേ​​ക്കും സ​​മ​​വാ​​യ​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മം തു​​ട​​രു​​ന്നു. നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ സ്പീ​​ക്ക​​ർ സ്ഥാ​​ന​​ത്തേ​​ക്ക് ബി.​​ജെ.​​പി​​യും ജെ.​​ഡി.​​യു​​വും അ​​വ​​കാ​​ശ​​വാ​​ദ​​മു​​ന്ന​​യി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ സ​​ഭ​​യി​​ൽ ബി.​​ജെ.​​പി നേ​​താ​​വ് ന​​ന്ദ് കി​​ഷോ​​ർ യാ​​ദ​​വാ​​യി​​രു​​ന്നു സ്പീ​​ക്ക​​ർ. ജെ.​​ഡി.​​യു​​വി​​ന്റെ ന​​രേ​​ന്ദ്ര നാ​​രാ​​യ​​ൺ യാ​​ദ​​വ് ഡെ​​പ്യൂ​​ട്ടി സ്പീ​​ക്ക​​റും.

    ജെ.​​ഡി.​​യു​​വി​​ന്റെ​​യും ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​ടെ​​യും നേ​​താ​​ക്ക​​ൾ ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ കൂ​​ടി​​ക്കാ​​ഴ്ച ന​​ട​​ത്തു​​ന്നു​​ണ്ട്. സ്പീ​​ക്ക​​ർ പ​​ദ​​വി ഏ​​ത് ക​​ക്ഷി​​ക്കെ​​ന്ന​​തും പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട മ​​ന്ത്രി​​മാ​​രു​​ടെ വ​​കു​​പ്പു​​ക​​ളു​​മാ​​ണ് ച​​ർ​​ച്ചാ വി​​ഷ​​യം. സ്പീ​​ക്ക​​ർ സ്ഥാ​​ന​​ത്തേ​​ക്ക് ജെ.​​ഡി.​​യു വി​​ജ​​യ് ചൗ​​ധ​​രി​​യെ​​യും ബി.​​ജെ.​​പി പ്രേം ​​കു​​മാ​​റി​​നെ​​യു​​മാ​​ണ് പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​ടെ​​യും ജെ.​​ഡി.​​യു​​വി​​ന്റെ​​യും ആ​​റു വ​​രെ പു​​തു​​മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ​​യി​​ലു​​ണ്ടാ​​കും. ജെ.​​ഡി.​​യു പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ഉ​​മേ​​ഷ് സി​​ങ് കു​​ശ്‌​​വാ​​ഹ മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ​​യി​​ലു​​ണ്ടാ​​കു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് സൂ​​ച​​ന. ബു​​ധ​​നാ​​ഴ്ച ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​ർ ആ​​രി​​ഫ് മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ഖാ​​ന് നി​​തീ​​ഷ് കു​​മാ​​ർ രാ​​ജി സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കും. നി​​ല​​വി​​ലെ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യും ബു​​ധ​​നാ​​ഴ്ച പി​​രി​​ച്ചു​​വി​​ടും. ജെ.​​ഡി.​​യു​​വും ബി.​​ജെ.​​പി​​യും നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാ ക​​ക്ഷി നേ​​താ​​ക്ക​​ളെ​​യും ബു​​ധ​​നാ​​ഴ്ച​​യാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ക.

    കേ​​ന്ദ്ര​​മ​​ന്ത്രി ചി​​രാ​​ഗ് പാ​​സ്വാ​​ന്റെ എ​​ൽ.​​ജെ.​​പി (ആ​​ർ.​​വി), ജി​​ത​​ൻ റാം ​​മ​​ഞ്ജി​​യു​​ടെ എ​​ച്ച്.​​എ.​​എം-​​എ​​സ്, ഉ​​പേ​​ന്ദ്ര കു​​ശ്‌​​വാ​​ഹ​​യു​​ടെ ആ​​ർ.​​എ​​ൽ.​​എം എ​​ന്നീ ക​​ക്ഷി​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളും പു​​തി​​യ മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ​​യി​​ലു​​ൾ​​പ്പെ​​ടും. എ​​ൽ.​​ജെ.​​പി​​ക്ക് മൂ​​ന്ന് മ​​ന്ത്രി​​സ്ഥാ​​നം ല​​ഭി​​ച്ചേ​​ക്കും.

    എ​​ച്ച്.​​എ.​​എം-​​എ​​സി​​നും ആ​​ർ.​​എ​​ൽ.​​എ​​മ്മി​​നും ഓ​​രോ മ​​ന്ത്രി വീ​​ത​​മു​​ണ്ടാ​​കും. ബി.​​ജെ.​​പി​​യി​​ൽ നി​​ന്ന് പ​​ര​​മാ​​വ​​ധി 16ഉം ​​ജെ.​​ഡി(​​യു)​​വി​​ൽ നി​​ന്ന് 14 ഉം ​​മ​​ന്ത്രി​​മാ​​രാ​​ണ് സ​​ത്യ​​പ്ര​​തി​​ജ്ഞ ചെ​​യ്യു​​ക. ഗാ​​ന്ധി മൈ​​താ​​ന​​ത്താ​​ണ് സ​​ത്യ​​പ്ര​​തി​​ജ്ഞ ച​​ട​​ങ്ങു​​ക​​ൾ. പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി ന​​രേ​​ന്ദ്ര മോ​​ദി പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​ം.

