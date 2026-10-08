മതപരിവർത്തനം നടന്നാൽ എന്നെക്കാൾ മോശക്കാരനായ മറ്റൊരാളും ഉണ്ടാകില്ല: സുവേന്ദു അധികാരി

മതപരിവർത്തനം നടന്നാൽ എന്നെക്കാൾ മോശക്കാരനായ മറ്റൊരാളും ഉണ്ടാകില്ല: സുവേന്ദു അധികാരിtext_fields
മാൾഡ: തന്റെ ഭരണകാലത്ത് മതപരിവർത്തനവും ‘ലവ് ജിഹാദും’ ‘ലാൻഡ് ജിഹാദും’ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. മാൾഡയിൽ നടന്ന ദുരിതാശ്വാസ വിതരണ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുവേന്ദു അധികാരി.
മുൻകാലങ്ങളിൽ ജില്ലയിലെ കാളിയചക്ക് പ്രദേശത്ത് മതപരിവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത് ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “എന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ മോശക്കാരനായ മറ്റൊരാളും ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി ഒരിടത്തും ഒരു മതപരിവർത്തനവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മോട്ടബാരിയിലും കാളിയചക്കിലും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല,” സുവേന്ദു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വർഗീയ കലാപങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമനുഭവിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. “ലവ് ജിഹാദും ലാൻഡ് ജിഹാദും തടയും. ഞങ്ങൾ ബി.എസ്.എഫിന് ഭൂമി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഈച്ചയെപ്പോലും കടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല,” സുവേന്ദു വ്യക്തമാക്കി. മാൽദ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ജില്ലകളിൽ മുള്ളുവേലി കെട്ടുന്നതിനും ബോർഡർ ഔട്ട്പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി മെയ് മാസത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ 142.79 ഏക്കർ ഭൂമി ബി.എസ്.എഫിന് കൈമാറിയിരുന്നു.
പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ അപേക്ഷകർ ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കായി മറ്റുള്ളവരെ സമീപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. “ഞങ്ങൾ ഹിയറിംഗ് നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകും. ഇതുവരെ അപേക്ഷിക്കാത്തവർ വേഗത്തിൽ അപേക്ഷിക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചവരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇതിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
1950-ലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആനിമൽ സ്ലോട്ടർ കൺട്രോൾ ആക്ട് (മൃഗബലി നിരോധന നിയമം) എല്ലാവരും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജില്ലയിൽ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, മാൽദയെ ലഹരിമുക്തമാക്കാനും ബാലവിവാഹങ്ങൾ തടയാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളുകളിലും മദ്രസകളിലും പൂർണ്ണമായി 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കുന്നവർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും,” സുവേന്ദു പറഞ്ഞു. കർഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി 'കിസാൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ്' രൂപീകരിക്കുമെന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ തുടർ പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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