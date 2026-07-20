Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബംഗാളിൽ ഔദ്യോഗിക...
    India
    Posted On
    date_range 20 July 2026 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 1:33 PM IST

    ബംഗാളിൽ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി ബംഗാളി നിർബന്ധമാക്കി; കേന്ദ്രവുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ഹിന്ദിയും

    text_fields
    bookmark_border
    ബംഗാളിൽ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി ബംഗാളി നിർബന്ധമാക്കി; കേന്ദ്രവുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ഹിന്ദിയും
    cancel
    camera_alt

    സുവേന്ദു അധികാരി

    കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ എല്ലാ സർക്കാർ തലങ്ങളിലും ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബംഗാളി ഭാഷ നിർബന്ധമാക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ നിയമം നിലവിൽ വരുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ ആഭ്യന്തര ഔദ്യോഗിക രേഖകളും ആശയവിനിമയങ്ങളും ബംഗാളി ഭാഷയിലായിരിക്കണം. അതേസമയം, കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക ഇടപാടുകൾക്ക് ബംഗാളിക്കൊപ്പം ഹിന്ദിയും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അമിത് ഷായുടെ കത്തും ഹിന്ദി ഭാഷാ പ്രയോഗവുംകേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തനിക്ക് അയച്ച കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി നിയമസഭയിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി.

    ഭരണ-ഔദ്യോഗിക മേഖലകളിൽ ബംഗാളി ഭാഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും അതിന്റെ സജീവമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കത്തിൽ അമിത് ഷാ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തർസംസ്ഥാന ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ ഹിന്ദിയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കത്തിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ ബംഗാളി ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിവിധ ഭരണ തലങ്ങളിലും ബംഗാളി ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം ഏകീകരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    അതേസമയം, പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ട്, 1993 ജൂലൈ 21-ലെ കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് വെടിവെപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായി പുറത്തുവിടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാർഷിക രക്തസാക്ഷി ദിന റാലിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് നിർണായക നീക്കം. ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനിടെ 13 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ 2011-ൽ മമത ബാനർജി സർക്കാരാണ് കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത്. 2014 ഡിസംബറിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കൾക്കോ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ ഇതിൽ പങ്കില്ലെന്നാണ് നിഗമനം. മമത ബാനർജി സർക്കാർ ഈ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് ആരോപിച്ച് ബി.ജെ.പിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ വിമതരും രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയായത്. സംഭവത്തിൽ പുതിയ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bengalihindiWest Bengal CMWestbengalSuvendu Adhikari
    News Summary - Suvendu Adhikari makes Bengali mandatory as official language in Bengal; Hindi also for communication with the Centre
    Similar News
    Next Story
    X