    India
    India
    date_range 9 Nov 2025 7:43 AM IST
    പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ സമഗ്ര മത്സ്യബന്ധന നിയമം; വിജ്ഞാപനമായി

    ആ​ന്ത​മാ​നും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ദ്വീ​പ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​ന്‍റെ സു​സ്ഥി​ര സ​മാ​ഹ​ര​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​ന്‍ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച 2025ലെ ​നി​യ​മം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്തു. ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം സ​മ​ഗ്ര​മാ​ക്കാ​നും തീ​ര​ദേ​ശ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​തു​വ​ഴി സ​മു​ദ്ര സ​മ്പ​ദ്‍വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​വേ​കാ​നു​മാ​ണ് നി​യ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​​ത്.

    സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി തീ​ര​ദേ​ശ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി അ​വ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്ര​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. 2025-26 ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ 49 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ആ​ന്ത​മാ​നും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ദ്വീ​പ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഊ​ന്ന​ൽ ല​ഭി​ക്കും.

    ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് മു​ന്‍ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി ചെ​റു​കി​ട മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ത്സ്യ​ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്.

    പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മൂ​ല്യ​വ​ര്‍ധി​ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, വി​പ​ണ​നം, ബ്രാ​ൻ​ഡി​ങ്, ക​യ​റ്റു​മ​തി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കും.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ദ് യോ​ജ​ന, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​നോ​പാ​ധി വി​ക​സ​ന നി​ധി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്‍കീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ വാ​യ്പ​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റ് ഫി​ഷി​ങ്, പെ​യ​ർ ട്രോ​ളി​ങ്, ബു​ൾ ട്രോ​ളി​ങ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന രീ​തി​ക​ൾ ത​ട​യാ​ന്‍ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

