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    'ഒരു മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് അതിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു?'; സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധത്തിൽ നോയിഡ വിദ്യാർഥിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയ സംഭവം, രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

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    justice Surya Kant
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    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ജന്തർമന്തറിൽ നടന്ന സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച സംഭവത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് കടുത്ത അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ ഈ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, ഒരു മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് ഇതിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്ന് രൂക്ഷമായി ചോദിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ കർശന നടപടികളും പാടില്ലെന്ന് കോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും ആ ഉത്തരവ് ലംഘിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഗൗതം ബുദ്ധ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിക്കാണ് ഈ വിവാദ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത്. ഡൽഹിയിലെ ജന്തർമന്തറിൽ 'കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ വിദ്യാർഥി പങ്കെടുത്തു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു നടപടി. ഈ വിഷയം ഒരു അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ ശക്തമായ പ്രതികരണമുണ്ടായത്. വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയുള്ള ഇത്തരം നടപടികൾ കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    വിദ്യാർഥിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയ സംഭവം ചൊവ്വാഴ്ച വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വ്യാപകമായ ചർച്ചകളും വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഈ നോട്ടീസ് പിന്നീട് അധികാരികൾ പിൻവലിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും കോടതിയുടെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വകവെക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത്തരം നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഗൗരവകരമായ വിഷയമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ അടിവരയിടുന്നു.

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    News Summary - Surya Kant criticizes the notice issued to Noida student for CJP protest
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