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    നിഥാരി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ്; സുരേന്ദ്ര കോലി ചായക്കടയിൽ മരിച്ചനിലയിൽ

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    സുരേന്ദ്ര കോലിയുമായി പൊലീസുകാർ (ഫയൽ)

    ഹ​രി​ദ്വാ​ർ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ടു​ക്കി​യ നി​ഥാ​രി കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യും പി​ന്നീ​ട് 13 കേ​സു​ക​ളി​ലും കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത സു​രേ​ന്ദ്ര കോ​ലി​യെ ഹ​രി​ദ്വാ​റി​ലെ ചാ​യ​ക്ക​ട​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നി​ഗ​മ​നം.

    നോ​യ്ഡ​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യി മോ​ണി​ന്ദ​ർ സി​ങ് പ​ന്ധേ​റി​ന്റെ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ലി. കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​മാ​യി ഹ​രി​ദ്വാ​റി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന കോ​ലി വാ​ട​ക​ക്ക് എ​ടു​ത്ത ചാ​യ​ക്ക​ട ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. 2006ലാ​ണ് നോ​യ്ഡ സെ​ക്ട​ർ 31ൽ ​പ​ന്ധേ​റി​ന്റെ ബം​ഗ്ലാ​വി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ പ​റ​മ്പി​ൽ​നി​ന്നും ഓ​ട​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും ത​ല​യോ​ട്ടി​ക​ളും അ​സ്ഥി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും തി​രോ​ധാ​ന​വും കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ടാ​യി. കേ​സി​ലെ സ​ഹ​പ്ര​തി​യാ​യ മോ​ണി​ന്ദ​ർ സി​ങ് പ​ന്ധേ​ർ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ജ​യി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20ന് ​ജ​യി​ൽ​മോ​ചി​ത​നാ​യി. നി​ഥാ​രി കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഏ​ക വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു സു​രേ​ന്ദ്ര കോ​ലി. എ​ന്നാ​ൽ, 2025ൽ ​അ​വ​സാ​ന കേ​സി​ലും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ നി​ഥാ​രി കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 13 കേ​സു​ക​ളി​ലും കോ​ലി കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​യി.

    മരണത്തിൽ സംശയമുന്നയിച്ച് ഇരയുടെ പിതാവ്

    നോ​യി​ഡ: സു​രേ​ന്ദ്ര കോ​ലി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച്, 2006ലെ ​നി​താ​രി കൂ​ട്ട കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലെ ഇ​ര​യു​ടെ പി​താ​വ്. കോ​ലി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്നും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​ത​ല്ലെ​ന്നും 64കാ​ര​നാ​യ ഝ​ബ്ബു ലാ​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. നി​താ​രി​യി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ കു​ട്ടി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​ളെ പി​ന്നീ​ട് കേ​സി​ലെ ഇ​ര​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​നാ​യ ശേ​ഷം മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം പു​റ​ത്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ കോ​ലി എ​ന്തി​ന് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് ഝ​ബ്ബു ലാ​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​യി​ലി​ൽ​വെ​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ വി​ഷാ​ദ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​രു​താ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മോ​ചി​ത​നാ​യി മാ​സ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു-​അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​താ​രി കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് സു​രേ​ന്ദ്ര കോ​ലി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നും ലാ​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

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    News Summary - Nithari Massacre Accused Surender Koli Found Dead in Haridwar Tea Stall
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