വെറും നാല് മിനിറ്റിൽ ലോക്കപ്പ് ചാടി കവർച്ചക്കേസ് പ്രതി; ഒടുവിൽ പിടിയിൽ

വെറും നാല് മിനിറ്റിൽ ലോക്കപ്പ് ചാടി കവർച്ചക്കേസ് പ്രതി; ഒടുവിൽ പിടിയിൽtext_fields
സൂറത്ത്: ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് വെറും നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്ത്രപരമായി രക്ഷപ്പെട്ട 21-കാരനായ കവർച്ചക്കേസ് പ്രതിയെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം പൊലീസ് വീണ്ടും പിടികൂടി. ജഹാംഗീർപുര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒക്ടോബർ 20-ന് പുലർച്ചെയാണ് പൊലീസിന് കടുത്ത നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ച അരങ്ങേറിയത്. പൊലീസ് റിമാൻഡിലായിരുന്ന പ്രദീപ് എന്ന 'ജാഡിയോ' ജഗദീഷ്ഭായ് പാട്ടീൽ (21) ആണ് ലോക്കപ്പിന്റെ പൂട്ട് അട്ടിമറിച്ച് പൊലീസുകാരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞത്.
തുടർന്ന് നഗരമാകെ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് നടത്തിയ വ്യാപക തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ സൂറത്തിലെ വരാച്ച മേഖലയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് സംഘം വീണ്ടും വലയിലാക്കിയത്.
പുലർച്ചെ 3:21 മുതൽ 3:25 വരെ; കൃത്യമായ ആസൂത്രണം
ജഹാംഗീർപുര പൊലീസ് നൽകിയ ഔദ്യോഗിക പരാതി പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 20 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 3:21-നും 3:25-നും ഇടയിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധ മാറിയ നാല് മിനിറ്റിന്റെ ഇടവേളയിൽ ലോക്കപ്പ് വാതിലിന്റെ പൂട്ട് അസാധാരണ മിടുക്കോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പ്രതി തുറന്നു. സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ഇയാൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതി കടന്നുകളഞ്ഞത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിഭ്രാന്തരായി. ഉടൻ തന്നെ നഗരത്തിലെ പ്രധാന വഴികളിൽ ചെക്ക്പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെയും സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകളുടെയും സഹായത്തോടെ വരാച്ചയിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ വളഞ്ഞ് പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു.
പുതിയ കേസും വകുപ്പുകളും; വീഴ്ചയിൽ അന്വേഷണം
കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ സംഭവത്തിൽ ജഹാംഗീർപുര സ്റ്റേഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ASI) അരവിന്ദ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാൻഡെർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പുതിയ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നിയമപരമായ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് തടയുന്ന ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 262-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പുതിയ കേസ്.
മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കവർച്ച, കവർച്ചയ്ക്കിടെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കൽ, നിയമവിരുദ്ധമായി ആയുധം കൈവശം വെക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ബി.എൻ.എസ് സെക്ഷൻ 309(4), 309(6), 311, 3(5), ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് ആക്ട് 135(1) എന്നിവ പ്രകാരം മുൻപ് തന്നെ ഇയാൾക്കെതിരെ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കേസുണ്ട്.
ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തപ്പെട്ട പ്രതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തുകടന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും വകുപ്പുതലത്തിൽ പരിശോധിക്കും.