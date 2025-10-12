Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകരൂർ അന്വേഷണത്തിന്...
    India
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:49 PM IST

    കരൂർ അന്വേഷണത്തിന് സി.ബി.ഐ വരുമോ​​? തിങ്കളാഴ്ച അറിയാം

    text_fields
    bookmark_border
    Karur Stampede Victim Moves High Court Against Permit For TVK Rallies
    cancel
    camera_alt

    കരൂരിൽ പ്രചാരണ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വിജയ്, അപകടത്തിന് മുമ്പുള്ള ദൃശ്യം

    Listen to this Article

    ചെ​ന്നൈ: ക​രൂ​രി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി റാ​ലി​ക്കി​ടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും 41 പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കി സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി.​വി.​കെ) സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വി​ധി പ​റ​യും.

    വി​ജ​യ് ക്കെ​തി​രെ മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ര​ണ്ട് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മ​ധു​ര ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന കേ​സി​ൽ മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​തി​നെ വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഐ.​ജി അ​സ്ര ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) ഇതിനകം തന്നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ട് വ​നി​ത എ​സ്.​പി​മാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 12 പൊ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. വി​ജ​യ് ക്ക് ​നേ​തൃ​പാ​ട​വ​മി​ല്ലെ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​ദ്രാസ് ഹൈകോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശ​നം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും ടി.​വി.​കെ​ക്കും വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​ജ​യ് യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TamilnaduCBITVK VijayKarur Stampede
    News Summary - Supreme Court verdict on plea seeking CBI probe into Karur stampede on October 13
    Similar News
    Next Story
    X