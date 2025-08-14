ആധാർ പൗരത്വ രേഖയായി അംഗീകരിക്കണം, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കണംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ(എസ്.ഐ.ആർ) നിർണായ ഇടപെടലുമായി സുപ്രീംകോടതി. ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പുറത്തിറക്കിയ ബിഹാറിലെ കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് 65 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിവാക്കിയതായി ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയതെന്നും കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനോട് ചോദിച്ചു. ഒഴിവാക്കിയ 65 പേരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ചക്കകം ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. അതോടൊപ്പം ഒഴിവാക്കിയതിനുള്ള കാരണവും വിശദീകരിക്കണം. കൂടാതെ ആധാർ പൗരത്വ രേഖയായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നടത്തുന്ന വോട്ടർ പുനഃപരിശോധനാ പ്രക്രിയയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി.
