Madhyamam
    India
    5 Oct 2025 11:30 PM IST
    date_range 5 Oct 2025 11:30 PM IST

    സോനം വാങ്ചുകിനായി ഭാര്യ നൽകിയ ഹരജി സുപ്രീംകോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും

    ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി അം​ഗ്മോ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പൂ​ർ​ണ സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി​ക്കാ​യി ല​ഡാ​കി​ൽ നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം ന​യി​ച്ച​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ദേ​ശ​സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മം ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച പ്ര​മു​ഖ പ​രി​സ്ഥി​തി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സോ​നം വാ​ങ്ചു​കി​ന്റെ മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി ഭാ​ര്യ ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി അം​ഗ്മോ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ്വ​ത​ന്ത്ര ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​തു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ഴി​ക്കു​ള്ളി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ജോ​ധ്പു​ർ ജ​യി​ലി​ൽ ത​ന്നെ വ​ന്നു​ക​ണ്ട അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ വ​ഴി ല​ഡാ​കി​ലെ സ​മ​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വാ​ങ്ചു​ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ദേ​ശ​സു​ര​ക്ഷാ​നി​യ​മം ചു​മ​ത്തി ജോ​ധ്പൂ​ർ ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ച സോ​നം വാ​ങ്ചു​കി​നെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 32ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ​പ്ര​കാ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹേ​ബി​യ​സ് കോ​ർ​പ​സ് ഹ​ര​ജി ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ അ​ര​വി​ന്ദ് കു​മാ​ർ, എ​ൻ.​വി. അ​ഞ്ജാ​രി​യ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക.

    ല​ഡാ​ക്കി​ന് സ​മ്പൂ​ർ​ണ സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​റാം പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം ന​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സോ​നം വാ​ങ്ചു​വി​നെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24ന് ​ല​ഡാ​ക്കി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ കി​രാ​ത നി​യ​മം ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു വി​വ​ര​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പോ​ലും അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നും ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​നും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ല​ഡാ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം, ലേ ​ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, ജോ​ധ്പൂ​ർ ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 24ന് ​സ​മ​ര​ക്കാ​രെ ബ​ലം​പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക്ഷു​ഭി​ത​രാ​യ ജ​നം ബി.​ജെ.​പി ഓ​ഫി​സി​നും ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ല​ഡാ​ക് ഹി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും നേ​രെ അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ റി​ട്ട. ജ​വാ​ൻ അ​ട​ക്കം നാ​ലു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

