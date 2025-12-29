Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഉന്നാവോ അതിജീവിതക്ക്...
    India
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 1:02 PM IST

    ഉന്നാവോ അതിജീവിതക്ക് ആശ്വാസം; ബി.ജെ.പി നേതാവിന് അനുകൂലമായ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്ക് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ൽ​ദീ​പ് സി​ങ് സെം​ഗാ​റി​ന്‍റെ തടവുശി​ക്ഷ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത വി​ധിയാണ്​ സ്റ്റേ ചെയ്തത്
    Unnao rape case, Supreme Court
    cancel
    camera_alt

    സുപ്രീംകോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഉ​ന്നാ​വോ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സി​ൽ മു​ൻ ബി.​ജെ.​പി എം​.എ​ൽ​.എ കു​ൽ​ദീ​പ് സി​ങ് സെം​ഗാ​റി​ന്‍റെ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം തടവുശി​ക്ഷ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സ്റ്റേ ചെയ്തു. സി.​ബി.​​ഐ​യു​ടെ അ​പ്പീ​ൽ ഹരജി പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീംകോടതി നടപടി.

    ഉ​ന്നാ​വോയിലെ സാഹചര്യം ഗുരുതരമാണെന്ന് സ്റ്റേ പുറപ്പെടുവിച്ച് കൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിയമവശങ്ങൾ നിരവധി ചർച്ചകൾ വേണ്ട കേസാണിത്. അതിനാൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്. തടവുശിക്ഷ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും പ്രതി ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ്. ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിയുടെ ഭാഗം കൂടി കേട്ട ശേഷമെ വിധി പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ, പ്രതി പുറത്തിറങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്‍റെ ആവശ്യമില്ല. കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ അതിജീവിതക്ക് കോടതി അനുമതിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.

    ബി.ജെ.പി നേതാവിന് അനുകൂലമായ ഡൽഹി ഹൈകോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ അ​തി​ജീ​വി​ത​യും മാ​താ​വും നീ​തി​ക്കാ​യി തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി​യിരുന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​നി​ടെ ഇ​രു​വ​രും കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണിരുന്നു.

    വ​നി​താ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് യോ​ഗി​ത ഭ​യാ​ന, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് മും​താ​സ് പ​ട്ടേ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്കും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മ​ന്ദി​ര​ത്തി​നും മു​ന്നി​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​യും എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​തു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഈ ​സ​മ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് അ​തി​ജീ​വി​ത​യും മാ​താ​വു​മെ​ത്തി​യ​ത്. ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ഗേ​റ്റി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് ബ​ലം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് മും​താ​സ് പ​ട്ടേ​ലും യോ​ഗി​ത​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്കും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നു മു​ന്നി​ലും കു​ത്തി​യി​രി​പ്പ് സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്കി ത​നി​ക്ക് നീ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​യെന്ന് അ​തി​ജീ​വി​ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞത്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷ​വും ത​നി​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ കു​ൽ​ദീ​പ് സെം​ഗ​റി​നെ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടാ​ൽ ത​ന്റെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​കും. ത​നി​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഉ​ള്ള പോ​ലീ​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ടു​ത്തു ​ക​ള​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ സു​ര​ക്ഷ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അതേസമയം, ഉ​ന്നാ​വോ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സ് മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യും ബി.​ജെ.​പി മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ കു​ൽ​ദീ​പ് സെം​ഗ​റി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച മു​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​തി​ജീ​വി​ത സി.​ബി.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കിയിട്ടുണ്ട്. സെം​ഗ​റി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​ന്റെ ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ക്കാ​ൻ താ​ൻ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ച്ചു​വെ​ന്നും ആ​റ് പേ​ജു​ള്ള പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    2017ൽ ​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നി​ര​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ബാ​ലി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ​ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​തു കൂ​ടാ​തെ ഹീ​രാ സി​ങ് എ​ന്ന യു​വ​തി​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ന്നെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ലു​ണ്ട്.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കു​ൽ​ദീ​പി​ന് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ താ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് അ​തി​ജീ​വി​ത പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ട​തി അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സി.​ബി.​ഐ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, സി.​ബി.​ഐ ഓ​ഫി​സും അ​വ​ധി​യാ​ണെ​ന്നും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​തി​ജീ​വി​ത പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സി.​ബി.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും സെം​ഗ​റു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuldeep Singh SengarUnnao Rape CaseSupreme CourtBJP
    News Summary - Supreme Court stays the order of Delhi HC, BJP leader Kuldeep Singh Sengar in Unnao rape case
    Similar News
    Next Story
    X