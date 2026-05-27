Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 27 May 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 11:18 PM IST

    ‘ക​മീ​ഷ​ൻ പേ​ര് വെ​ട്ടി​യാ​ൽ ഒ​രാ​ൾ പൗ​ര​ന​ല്ലാ​താ​കി​ല്ല’; സു​പ്രീം​ കോ​ട​തി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ​തെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പേ​രു വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ഒ​​രു വ്യ​​ക്തി ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പൗ​​ര​​ന​​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ശ​രി​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ധി​യി​ലാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ക്കാ​ര്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    "വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ ​നി​​യ​​മ​​പ​​ര​​മാ​​യി ഒ​​രാ​​ളു​​ടെ പേ​​രു ചേ​​ർ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക​​ളു​​ടെ കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ ക​​മീ​​ഷ​​ൻ തൃ​​പ്ത​​ര​​ല്ല എ​​ന്നേ പ​​റ​​യാ​​നാ​​വൂ. അ​​തി​​നാ​​യു​​ള്ള പൗ​​ര​​ത്വ നി​​ർ​​ണ​​യ​​വും പ​​രി​​മി​​ത​​മാ​​ണ്. ഇ​​ത് വോ​​ട്ട​​ർ​​പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടാ​​നും അ​​തു​​വ​​ഴി തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് പ്ര​​ക്രി​​യ​​യി​​ൽ പ​​ങ്കാ​​ളി​​യാ​​കാ​​നു​​മു​​ള്ള ഒ​​രു വ്യ​​ക്തി​​യു​​ടെ അ​​വ​​കാ​​ശ​​ത്തെ മാ​​ത്രം ബാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ്. അ​​തേസ​​മ​​യം പൗ​​ര​​നെ​​ന്ന നി​​ല​​ക്ക് ഒ​​രു വ്യ​​ക്തി​​യു​​ടെ മ​​റ്റ് അ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ഹ​​നി​​ക്കാ​​ൻ ഇ​​തി​​ട​​യാ​​ക്ക​​രു​​ത്. പൗ​​ര​​ത്വ നി​​യ​​മ​​പ്ര​​കാ​​രം പൗ​​ര​​ത്വ​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട അ​​തോ​​റി​​റ്റി​​ക്ക് മു​​മ്പി​​ലു​​ള്ള ഒ​​രാ​​ളു​​ടെ കേ​​സി​​നെ ബാ​​ധി​​ക്കു​​ക​​യു​​മ​​രു​​ത്."-കോ​​ട​​തി കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, ബി​ഹാ​റി​ൽ പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി എ​സ്.​ഐ.​ആ​റിലൂ​ടെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​വ​രു​ടെ പൗ​ര​ത്വം നി​ർ​ണ​യി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ത്രം വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്താ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​നാ​യി വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ നാ​ലാ​ഴ്ച​ക്ക​കം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. 1955ലെ ​പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ഇ​വ​രു​ടെ പൗ​ര​ത്വം തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​മെ​ന്നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​വ​രു​ടെ ഇ​നി വ​രു​ന്ന ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് (അ​ത് നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ക​ട്ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ക​ട്ടെ) മു​മ്പ് ഇ​വ​രു​ടെ പൗ​ര​ത്വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ പ്ര​ക്രി​യ​യും നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉത്തരവിട്ടു. വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS: SIR, Latest News, Supreme Court
    News Summary - supreme court statement about SIR and citizenhip
