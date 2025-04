cancel ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വ്യ​ക്തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​യ്പ വാ​ങ്ങി​യ 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ലെ സി​വി​ൽ കേ​സ് ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​മാ​യി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ഉ​ത്ത​ർ ​പ്ര​ദേ​ശ് പൊ​ലീ​സി​നെ​തി​രെ അ​തി​രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി സു​പ്രീം കോ​ട​തി. ദേ​ബു സി​ങ്, ദീ​പ​ക് സി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കേ​സി​ലാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​നം. ക്രി​മി​ന​ൽ വി​ശ്വാ​സ​ലം​ഘ​നം, ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​സ് എ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. ‘‘യു.​പി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത് തെ​റ്റാ​ണ്. ഓ​രോ നാ​ൾ ക​ഴി​യു​ന്തോ​റും സി​വി​ൽ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ക്രി​മി​ന​ൽ ആ​യി മാ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് നി​യ​മ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച​യാ​ണ്’’- കേ​സി​ൽ വാ​ദം​കേ​ട്ട മൂ​ന്നം​ഗ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സ​ഞ്ജീ​വ് ഖ​ന്ന പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ സ​ഞ്ജ​യ് കു​മാ​ർ, കെ.​വി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബെ​ഞ്ചി​ലെ മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഓ​രോ കോ​ള​ത്തി​ലും പൂ​ർ​ണ​വും കൃ​ത്യ​വു​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ർ പ്ര​ദേ​ശ് സ​ർ​ക്കാ​റും ശ​രീ​ഫ് അ​ഹ്മ​ദും ത​മ്മി​ലെ കേ​സി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക​കം സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. വ്യ​വ​സാ​യ ആ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥം വാ​യ്പ വാ​ങ്ങി​യ 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ സ​മ​യ​ത്ത് തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. Show Full Article

‘This is absolute breakdown of rule of law’: Supreme Court slams UP Police for converting civil cases into criminal offences