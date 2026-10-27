തൂത്തുക്കുടി കലാപം: നഷ്ടപരിഹാരം 30 വർഷമായിട്ടും നൽകിയില്ല; തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി ശാസിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

തൂത്തുക്കുടി കലാപം: നഷ്ടപരിഹാരം 30 വർഷമായിട്ടും നൽകിയില്ല; തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി ശാസിച്ച് സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 1996-ൽ തൂത്തുക്കുടിയിലുണ്ടായ വർഗീയ കലാപത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം (30 വർഷം) നീണ്ട അനാസ്ഥ കാട്ടിയ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. കേസ് തുടർച്ചയായി മാറ്റിവെക്കാനും ഇരകൾക്ക് ആശ്വാസമെത്തിക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ ജസ്റ്റിസ് എസ്.വി.എൻ. ഭട്ടി, ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. അഞ്ചാരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിശിതമായി അപലപിച്ചു.
കലാപങ്ങളും തീവെപ്പുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ അന്വേഷണ കമീഷനുകളെ നിയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, അർഹരായ ഇരകളിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായി പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നും ഇത് കമീഷനുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളെത്തന്നെ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഭട്ടി തുറന്നടിച്ചു.
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കേസ് പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം മാറ്റിവെക്കാൻ കത്തയക്കുന്ന സർക്കാർ അഭിഭാഷകന്റെ സമീപനത്തിൽ ബെഞ്ച് കടുത്ത രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
"ഈ കേസിന്റെ നടത്തിപ്പ് കണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ മടുത്തുപോയിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഈ കേസും പേറി നടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചുപോവുകയാണ്. വളരെ ലളിതമായൊരു വിഷയമാണിത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിൽ ഇനിയും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിക്കരുത്. വർഗീയ കലാപങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാറില്ല. സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും അഗ്നിക്കിരയാകുകയും കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഉടൻ തന്നെ ജനങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി നാം കമീഷനുകളെ പ്രഖ്യാപിക്കും; എല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രസംഗിക്കും. തങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഇവിടെയൊരു സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ജനം പ്രതീക്ഷിക്കും. എന്നാൽ പിന്നീട് നടക്കുന്നത് എന്താണ്?"
— കോടതി ചോദിച്ചു.
പ്രതികരണ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ രണ്ട് ആഴ്ചത്തെ സാവകാശം കൂടി നൽകണമെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയോട് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ബെഞ്ച് അത് പൂർണമായി നിരസിച്ചു. 1996-ൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നീതി ലഭിക്കാത്തത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേസിലെ പശ്ചാത്തലം: യഥാർത്ഥ നഷ്ടം നിഷേധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്
1996-ൽ തൂത്തുക്കുടിയിലുണ്ടായ വർഗീയ കലാപത്തിൽ നിരവധി പേരുടെ സ്വത്തുക്കളും ഉപജീവനമാർഗങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവിച്ച യഥാർത്ഥ നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തി കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനായി സർക്കാർ ഒരു മുൻ ജില്ലാ ജഡ്ജിയെ ഏകാംഗ കമീഷനായി നിയോഗിച്ചു. നഷ്ടത്തിന്റെ ആഴം പരിശോധിച്ച് അർഹമായ തുക നൽകാൻ കമീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. എന്നാൽ കമീഷന്റെ ശുപാർശകൾ അട്ടിമറിച്ച്, നഷ്ടം സംഭവിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കി. ഇതിനെതിരെ ഇരകൾ മദ്രാസ് ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചു. കമീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ യഥാർത്ഥ നഷ്ടം കണക്കാക്കി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഹൈകോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും വിധിച്ചു. എന്നാൽ ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച് കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
തുടർച്ചയായി അഡ്ജോൺമെന്റുകൾ ചോദിച്ചുള്ള കോടതി ഉത്തരവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ബെഞ്ച്, സംസ്ഥാനത്തിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കേസ് വൈകിപ്പിച്ചതിന് എന്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രത്യാഘാതമാണ് സർക്കാർ നേരിടേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച സുപ്രീംകോടതി, ഹരജി ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി.