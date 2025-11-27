Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightരോഗിയായ മകന് ദയാവധം...
    India
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 7:26 AM IST

    രോഗിയായ മകന് ദയാവധം നൽകണമെന്ന് പിതാവ്; റിപ്പോർട്ട് തേടി സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    supreme court
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ജീ​വ​ച്ഛ​വ​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്ന 32 വ​യ​സ്സു​ള്ള മ​ക​ന് ദ​യാ​വ​ധം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന പി​താ​വി​ന്റെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ നോ​യി​ഡ ജി​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​യോ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ജീ​വ​ൻ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ച്ഛേ​ദി​ക്ക​ണ​മോ​യെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ രോ​ഗി​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ വി​ല​യി​രു​ത്തി ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജെ.​ബി. പ​ർ​ദി​വാ​ല, കെ.​വി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ മ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യു​ടെ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് ദ​യാ​വ​ധ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന 2018ലെ ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്. മ​ക​ന് ദ​യാ​വ​ധം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പി​താ​വ് 2024ലും ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഹ​ര​ജി ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം രോ​ഗി​യു​ടെ ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വ് ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ക​ന്‍റെ അ​വ​സ്ഥ പി​ന്നെ​യും വ​ഷ​ളാ​യെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് പി​താ​വ് വീ​ണ്ടും കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    രോ​ഗി​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി ട്യൂ​ബി​ട്ട് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും 100 ശ​ത​മാ​നം വൈ​ക​ല്യം ബാ​ധി​ച്ച മ​ക​ന്റെ ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പി​താ​വി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക ര​ശ്‍മി ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ വാ​ദി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Passive EuthanasiaIndiaSupreme Court
    News Summary - Supreme Court Seeks Report On Fathers Plea Seeking Passive Euthanasia For Son
    Similar News
    Next Story
    X