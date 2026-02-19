Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഗോത്ര...
    India
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 12:02 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 12:02 AM IST

    ഗോത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മൃതദേഹസംസ്കാരം തടയൽ: സുപ്രീംകോടതി വിശദീകരണംതേടി

    text_fields
    bookmark_border
    Unnao rape case, Supreme Court
    cancel
    camera_alt

    സുപ്രീംകോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഗോ​ത്ര വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രാ​യ ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് വി​ദൂ​ര​ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് സ​ർ​ക്കാ​റി​െ​ന്റ പ്ര​തി​ക​ര​ണം​തേ​ടി. ഇ​നി മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​ക്രം നാ​ഥ്, സ​ന്ദീ​പ് മേ​ത്ത, എ​ൻ.​വി അ​ഞ്ജാ​രി​യ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബെ​ഞ്ച് ത​ട​യു​ക​യും​ചെ​യ്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് കാ​ര​ണം ഗോ​ത്ര​ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്തം ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്വാ​ലി​റ്റി​യും മ​റ്റ് ചി​ല​രും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ലൊ​രാ​ളു​ടെ മാ​താ​വി​െ​ന്റ മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത് സം​സ്ക​രി​ച്ച​താ​യി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കോ​ളി​ൻ ഗോ​ൺ​സാ​ൽ​വ​സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മ​റ്റൊ​രു പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​െ​ന്റ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​രാ​യ ചി​ല​ർ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് വി​ദൂ​ര സ്ഥ​ല​ത്ത് സം​സ്ക​രി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Supreme Court
    News Summary - Supreme Court seeks explanation over ban on cremation of tribal Christians
    Similar News
    Next Story
    X