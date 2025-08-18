Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:59 PM IST

    സൈനികരുടെ ദുരിതാവസ്ഥ: കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം തേടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സൈ​നി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് വി​ടു​ത​ൽ നേ​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​യും പ​ു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മ​റി​യി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തോടും സേ​നാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത്ത​രം കേ​ഡ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ദു​രി​താ​വ​സ്ഥ വി​വ​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​മേ​ധ​യാ എ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    നി​ല​വി​ൽ 40,000 രൂ​പ​യാ​ണ് പ്ര​തി​മാ​സം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭാ​രി​ച്ച ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വ് താ​ങ്ങാ​ൻ ഇ​ത് തി​ക​യാ​തെ വ​രു​ന്നു. ഈ ​തു​ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ബി.​വി. നാ​ഗ​ര​ത്ന, ആ​ർ. മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബെ​ഞ്ച്, കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഐ​ശ്വ​ര്യ ഭാ​ട്ടി​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ചി​കി​ത്സ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ശേ​ഷം സൈ​ന്യ​ത്തി​ലെ ക്ല​റി​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ ഇ​വ​രെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    TAGS:Supreme Court
    News Summary - Supreme Court seeks Centre's response on plight of cadets suffering disability during military training
