Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഇ.വി.എമ്മുകൾ ഒരുമിച്ച് എണ്ണൽ; കേന്ദ്ര നിലപാട് തേടി സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം എ​തി​ർ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ; ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ
    https://www.madhyamam.com/tags/supreme-court
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബൂ​ത്ത് തി​രി​ച്ച് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്രം എ​ണ്ണു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഒ​രു​മി​ച്ച് എ​ണ്ണു​ന്ന​തി​ന് ‘ടോ​ട്ട​ലൈ​സ​ർ’ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ അ​ശ്വി​നി കു​മാ​ർ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ, യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് തേ​ടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി.

    വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ടോ​ട്ട​ലൈ​സ​റു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്, ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി, വി. ​മോ​ഹ​ന എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് കേ​ന്ദ്ര നി​ല​പാ​ട് തേ​ടി​യ​ത്.

    ബൂ​ത്ത് തി​രി​ച്ചു​ള്ള വോ​ട്ടി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​തെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ടു യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് എ​ണ്ണി ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​വ​യാ​ണ് ടോ​ട്ട​ലൈ​സ​റു​ക​ൾ. ഏ​ക​ദേ​ശം 14 പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ൾ കേ​ബ്ൾ വ​ഴി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ടോ​ട്ട​ലൈ​സ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ണ്ണു​ന്ന​തി​ന് ടോ​ട്ട​ലൈ​സ​ർ സം​വി​ധാ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​പ്പ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യം കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​​ണ്ടോ എ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സം​വി​ധാ​നം കാ​ര​ണം എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്വ​കാ​ര്യ​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ന​ന്ത​ര അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ടോ​ട്ട​ലൈ​സ​ർ സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ച്ചു. 2007 മു​ത​ൽ ഈ​യ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ടോ​ട്ട​ലൈ​സ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​റു​പ​ടി സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​വ​രെ​യും ഇ​താ​യി​രു​ന്നു നി​ല​പാ​ടെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ അ​ശ്വി​നി കു​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ത​ന്നെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ടോ​ട്ട​ലൈ​സ​റു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​നാ​യി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ടോ​ട്ട​ലൈ​സ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യ​ന്ത്ര​ത്തി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റോ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള പി​ഴ​വു​ക​ളോ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ബൂ​ത്ത് തി​രി​ച്ചു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വേ​ണം. ടോ​ട്ട​ലൈ​സ​ർ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി എ​ണ്ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും മെ​ഷീ​ൻ തി​രി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന അ​സാ​ധ്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    Next Story
    X