Madhyamam
    20 Dec 2025 12:04 AM IST
    20 Dec 2025 12:04 AM IST

    വനഭൂമി കേന്ദ്രാനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    വനഭൂമി കേന്ദ്രാനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി കൂ​ടാ​തെ വ​ന​ഭൂ​മി പാ​ട്ട​ത്തി​ന് കൊ​ടു​ക്കാ​നോ കൃ​ഷി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നോ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​ക്രം നാ​ഥും സ​ന്ദീ​പ് മേ​ത്ത​യും അ​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    വ​ന​ഭൂ​മി​യു​ടെ പാ​ട്ടം തു​ട​രാ​ൻ ഗാ​ന്ധി ജീ​വ​ൻ ക​ല​ക്‌​ടി​വ് ഫാ​മി​ങ് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി. അ​ത് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് 12 മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​വി​ടെ മ​ര​ത്തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    കാ​ർ​ഷി​കാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​സ്തു​ത സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് 134 ഏ​ക്ക​ർ വ​ന​ഭൂ​മി​യാ​ണ് പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ത് വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള വ​ന​ന​ശീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വ​ന​ഭൂ​മി കൃ​ഷി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​നേ​ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ന​ഭൂ​മി പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ​തു​ത​ന്നെ ശ​രി​യാ​യ ന​ട​പ​ടി​യ​ല്ല. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ അ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് വി​ദ​ഗ്‌​ധ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് അ​വി​ടെ മ​ര​ങ്ങ​ളും നാ​ട​ൻ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

