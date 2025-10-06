Begin typing your search above and press return to search.
    രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം കോടതിയിൽ വേണ്ട; മാ​സ​പ്പ​ടി​യി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി സുപ്രീംകോടതി

    സുപ്രീം കോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ഷ്ട്രീ​യ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി​യി​ല​ല്ലെ​ന്നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​സ​പ്പ​ടി കേ​സി​ലെ ഹ​ര​ജി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി. കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും മ​ക​ൾ വീ​ണ​ക്കു​മെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​നാ​ണ് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ക​പി​ൽ സി​ബ​ലി​ന് വാ​ദി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട കൊ​ടു​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ്, മ​ല​യാ​ളി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​ത്.

    ക​രി​മ​ണ​ൽ ക​മ്പ​നി​യാ​യ സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ല്ലി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ മ​ക​ൾ വീ​ണ​യു​ടെ ക​മ്പ​നി കോ​ടി​ക​ൾ മാ​സ​പ്പ​ടി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​നു​വേ​ണ്ടി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഗു​രു കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ വാ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് ഇ​ട​പെ​ട്ടു. സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ല്ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​ക​ളു​ടെ ക​മ്പ​നി​യും ത​മ്മി​ൽ ക​രാ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും 1.72 കോ​ടി ആ ​ക​മ്പ​നി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വാ​ദി​ച്ചി​ട്ടും കോ​ട​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ല.

    കേ​സി​ലെ ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗു​രു കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ങ്ങ​നെ അ​ല്ലെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ ഖ​ണ്ഡി​ച്ചു. എ​ക്സാ​ലോ​ജി​ക് ക​മ്പ​നി​ക്കും വീ​ണ​ക്കും സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ ക​മ്പ​നി ന​ൽ​കി​യ 1.72 കോ​ടി രൂ​പ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​ണെ​ന്ന വാ​ദ​വും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു.

    അതിനിടെ, ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നാ​യ മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ പ്ര​ള​യ​കാ​ല​ത്തെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ മി​ക​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട ജ​സ്റ്റി​സ് വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ ത​ന്റെ ബ​ന്ധു​വി​നെ പ്ര​ള​യ​സ​മ​യ​ത്ത് സ​ഹാ​യി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ള​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​റി​വു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ശ​യോ​ക്തി ക​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ആ​ളാ​ണെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Supreme Court rejects Vigilance inquiry plea in Masappadi case
