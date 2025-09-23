Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Sept 2025 8:32 AM IST
    date_range 23 Sept 2025 8:32 AM IST

    ഗവർണർക്ക് കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി; വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​ങ്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി

    ഗവർണർക്ക് കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി; വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​ങ്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി
    ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ വൈ​സ് ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് സെ​ർ​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കേ​ര​ള ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ലേ​ക്ക​റു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

    ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ധാ​ന്‍ഷു ധു​ലി​യ സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടി​​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജെ.​ബി. പ​ർ​ദീ​വാ​ല, കെ. ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് അ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി​യ​ത്. ആ​വ​ശ്യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​റ്റോ​ണി ജ​ന​റ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​പേ​ക്ഷ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

    ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ വൈ​സ് ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍മാ​രാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​വ​രു​ടെ പാ​ന​ല്‍ ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ധാ​ന്‍ഷു ധു​ലി​യ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലു​ള്ള സ​മി​തി ത​യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​തി​ല്‍ മു​ന്‍ഗ​ണ​ന​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ള്‍ വി.​സി നി​യ​മ​ന കേ​സി​ല്‍ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ബം​ഗാ​ള്‍ കേ​സി​ല്‍ ആ​ദ്യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ പി​ന്നീ​ട് മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല കേ​സി​ലും ഇ​തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യ മാ​റ്റം വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​റ്റോ​ണി ജ​ന​റ​ൽ വാ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍, ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ധാ​ന്‍ഷു ധു​ലി​യ സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ട​പെ​ടാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​.

