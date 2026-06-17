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    India
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 11:19 PM IST

    ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി; നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല

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    supreme court
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മേ​യ് മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ന്ന നീ​റ്റ്-​യു.​ജി പ​രീ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി, 22 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വീ​ണ്ടും പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്താ​നു​മു​ള്ള നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ (എ​ൻ.​ടി.​എ) തീ​രു​മാ​നം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജൂ​ലൈ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ജൂ​ൺ 21ന് ​ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ച പു​നഃ​പ​രീ​ക്ഷ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ആ​വ​ശ്യം ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​മോ​ഹ​ന എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല.

    നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​എ​സ്. ന​ര​സിം​ഹ​യു​ടെ ബെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് പു​നഃ​പ​രീ​ക്ഷ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി​യും മാ​റ്റി. വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം ജൂ​ലൈ 13ന് ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​തി​വ് സി​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ജ​സ്റ്റി​സ് ന​ര​സിം​ഹ​യു​ടെ ബെ​ഞ്ച് ഈ ​ഹ​ര​ജി​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തും രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വീ​ണ്ടും പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും യാ​തൊ​രു തെ​റ്റും ചെ​യ്യാ​ത്ത ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് യ​ഥാ​ർ​ഥ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം മു​ൻ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മം​ഗ​ള കോ​ഹ്‌​ലി​യാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യും പ​രീ​ക്ഷാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളും ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ വി​ഷ​യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ഭ​ര​ണ​പ​ര​വും സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ബ​ലി​ക​ഴി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​നു.

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    TAGS:re examNEET-UGSupreme Court
    News Summary - Supreme Court rejects plea; No stay on NEET re-examination
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