എസ്.സി, എസ്.ടി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ റൊട്ടേഷൻ നിർബന്ധമാക്കാനാവില്ല; തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർലമെന്റെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

എസ്.സി, എസ്.ടി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ റൊട്ടേഷൻ നിർബന്ധമാക്കാനാവില്ല; തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർലമെന്റെന്ന് സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്റിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേതിന് സമാനമായി നിർബന്ധിത റൊട്ടേഷൻ (ചുഴൽച്ചട്ട സമ്പ്രദായം) നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹരജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കണമെന്നത് നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ (പാർലമെന്റ്) നയപരമായ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണെന്നും കോടതികൾക്ക് അതിൽ നിർദ്ദേശം നൽകാനാവില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് 2002-ലെ ഡിലിമിറ്റേഷൻ ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ 9(1)(c) ശരിവെച്ച അലഹബാദ് ഹൈകോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള അപ്പീൽ തള്ളിയത്. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി എസ്.സി, എസ്.ടി വിഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള മേഖലകളിൽ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ അനുമതി നൽകുന്നതാണ് ഡിലിമിറ്റേഷൻ നിയമത്തിലെ പ്രസ്തുത വകുപ്പ്.
ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടായി ഒരേ മണ്ഡലം സംവരണം; ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം
ഉത്തർപ്രദേശിലെ സുൽത്താൻപൂർ ജില്ലയിലെ 191-ാം കദിപൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടറായ ജഗദീഷ് സിംഗ് ആണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കദിപൂർ മണ്ഡലം നിലവിൽ വന്നത് മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടോളമായി (70 വർഷം) പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഹരജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. റൊട്ടേഷൻ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14 (തുല്യത), 15 (വിവേചനമില്ലായ്മ), 19 (സ്വാതന്ത്ര്യം) എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണെന്നും ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വോട്ടർമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇത് ഹനിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരേ മണ്ഡലം തുടർച്ചയായി സംവരണം ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന് പകരം ഏതാനും രാഷ്ട്രീയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഹരജിയിൽ ആരോപിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ 243D, 243T അനുച്ഛേദങ്ങൾ വഴി പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ മാതൃക നിയമസഭകളിലും പാർലമെന്റിലും ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം.
"വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ടിക്കാണ്, ജാതിക്കോ മതത്തിനോ അല്ല": ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി
വാദത്തിനിടയിൽ ഹരജിക്കാരന്റെ വാദങ്ങളെ പൂർണമായി തള്ളിക്കളയുന്ന നിരീക്ഷണമാണ് ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി നടത്തിയത്:
"ബഹുകക്ഷി ജനാധിപത്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുള്ള നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട്. വോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് പാർട്ടികൾക്കാണ്, അല്ലാതെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ജാതിക്കോ മതത്തിനോ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യാം. അവിടെ ആരാണ് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നത് പ്രസക്തമല്ല. അതിനാൽ സംവരണത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ടറുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന നിങ്ങളുടെ വാദം ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നു."
കൂടാതെ, വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ഒരു പ്രത്യേക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശവും തമ്മിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും, ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റ് പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.
തെറ്റായ ഫോറത്തിലാണ് എത്തിയത്; വേണമെങ്കിൽ സമരം ചെയ്തോളൂ: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
നയപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ ഹരജിക്കാരൻ തെറ്റായ വേദിയെയാണ് സമീപിച്ചതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് നിരീക്ഷിച്ചു. നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാർലമെന്റിനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. റൊട്ടേഷൻ സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ അനുയോജ്യമായ കാര്യമായിരിക്കാമെങ്കിലും, അത്തരമൊരു നിയമം നിർമിക്കാൻ പാർലമെന്റിന് കോടതി ഉത്തരവ് നൽകാനാവില്ലെന്ന അലഹബാദ് ഹൈകോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.
റൊട്ടേഷൻ തത്വം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികളെ സമീപിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സമവായം ഉണ്ടാക്കാനും വേണമെങ്കിൽ പൊതുപ്രതിഷേധങ്ങളും സമരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാനും ഹരജിക്കാരന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിയമനിർമാണ സഭയുടെ പരമാധികാരത്തിൽ കോടതികൾ അനാവശ്യമായി ഇടപെടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഈ നിർണായക ഉത്തരവ്.