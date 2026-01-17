Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    17 Jan 2026 6:41 AM IST
    17 Jan 2026 6:41 AM IST

    വീ​ട്ടി​ൽ നോ​ട്ടു​കൂ​മ്പാ​രം: ജ​സ്റ്റി​സ് യ​ശ്വ​ന്ത് വ​ർ​മ​യെ കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി

    ഇം​പീ​ച്ച് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള മൂ​ന്നം​ഗ സ​മി​തി​യെ നി​യ​മി​ച്ച​ത് ശ​രി​വെ​ച്ചു
    Supreme Court rejects Justice Yashwant Verma
    ജ​സ്റ്റി​സ് യ​ശ്വ​ന്ത് വ​ർ​മ​

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ത്തി​യ​നി​ല​യി​ൽ നോ​ട്ടു​കൂ​മ്പാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് യ​ശ്വ​ന്ത് വ​ർ​മ​ക്ക് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി. വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ വ​ർ​മ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി. വ​ർ​മ​ക്കെ​തി​രെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ഇം​പീ​ച്ച് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള മൂ​ന്നം​ഗ സ​മി​തി​യെ നി​യ​മി​ച്ച​ത് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ദീ​പാ​ങ്ക​ർ ദ​ത്ത​യും സ​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര ശ​ർ​മ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് ശ​രി​വെ​ച്ചു.

    ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ ആ​ശ്വാ​സം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നി​​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള 1968ലെ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സ​മി​തി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യ​ശ്വ​ന്ത് വ​ർ​മ​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം.

    മു​ൻ അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ൽ​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മു​കു​ൾ റോ​ഹ​ത്ഗി​യാ​യി​രു​ന്നു വ​ർ​മ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 21ന് ​ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും ഇം​പീ​ച്ച്മെ​ന്റ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ ലോ​ക്സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് സ​മി​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മു​കു​ൾ റോ​ഹ​ത്ഗി വ​ർ​മ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തി​യ വാ​ദം.

