തരുൺ തേജ്പാലിന് തിരിച്ചടി; പീഡനക്കേസിലെ 10 വർഷത്തെ തടവ് മരവിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

തരുൺ തേജ്പാലിന് തിരിച്ചടി; പീഡനക്കേസിലെ 10 വർഷത്തെ തടവ് മരവിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സഹപ്രവർത്തകയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ തെഹൽക്ക മാഗസിൻ മുൻ എഡിറ്റർ തരുൺ തേജ്പാലിന് ബോംബെ ഹൈകോടതി വിധിച്ച 10 വർഷത്തെ കഠിനതടവ് മരവിപ്പിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തേജ്പാൽ സമർപ്പിച്ച ഹരജി പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് എം.എം. സുന്ദരേഷ്, ജസ്റ്റിസ് പ്രസന്ന ബി. വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തേജ്പാലിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകരുടെയും ഗോവ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകരുടെയും വിശദമായ വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമാണ് ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചത്. ഇതോടെ തേജ്പാൽ ജയിൽവാസം തുടരേണ്ടിവരും.
വിചാരണക്കോടതിയുടെ കുറ്റവിമുക്തമാക്കൽ തള്ളി ഹൈകോടതി
വർഷങ്ങൾ നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ 2021-ൽ ഗോവയിലെ സെഷൻസ് കോടതി തരുൺ തേജ്പാലിനെ വെറുതെവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ഗോവ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ച്, അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 6-ന് ബോംബെ ഹൈകോടതി തേജ്പാലിനെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തുകയും 10 വർഷത്തെ കഠിനതടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു.
2013 നവംബറിൽ തെഹൽക്ക മാഗസിൻ ഗോവയിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കിടെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് ജൂനിയർ സഹപ്രവർത്തകയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് കേസ്. തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവും വേട്ടയാടലുമാണെന്നാണ് തേജ്പാൽ നിരന്തരം വാദിച്ചിരുന്നത്. ഹൈകോടതി വിധിക്കെതിരെ ആഗസ്റ്റ് 20-നാണ് തരുൺ തേജ്പാൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തത്. ഹൈകോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നും അതുവരെ ശിക്ഷാ കാലാവധി മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യം നൽകണമെന്നുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് സുപ്രീംകോടതി ഇപ്പോൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത്.