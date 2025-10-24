Begin typing your search above and press return to search.
    24 Oct 2025 11:23 PM IST
    24 Oct 2025 11:23 PM IST

    മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം മതേതര രാജ്യത്തിന് ചേർന്നതല്ല -സുപ്രീംകോടതി

    ഏ​ത് മ​ത​വും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നുള്ള അ​വ​കാ​ശം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് യു.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ഓർമിപ്പിച്ച് കോ​ട​തി
    സുപ്രീം കോടതി 

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ് സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. മ​തം മാ​റു​ന്ന വ്യ​ക്തി മാ​തം​മാ​റ്റ​ത്തി​നു മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ ​വ്യ​ക്തി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ദു​ഷ്ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​മി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് ജെ.​ബി. പ​ർ​ദി​വാ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​റ്റൊ​രു മ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ​താ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണോ എ​ന്ന​ത് വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഓ​രോ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കാ​ന്‍ ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​നെ അ​ധി​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും കോ​ട​തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ മ​തേ​ത​ര രാ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഏ​ത് മ​ത​വും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി പ്ര​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും യു.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കോ​ട​തി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശി​ക്ഷാ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ​യും മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ​യും വി​വി​ധ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത അ​ഞ്ച് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി ഈ ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​തി​ലൊ​രു കേ​സ് വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​താ​ണ്. ഈ ​അ​ഞ്ച് കേ​സു​ക​ളി​ലെ​യും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ൾ കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി.

