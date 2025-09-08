Begin typing your search above and press return to search.
    8 Sept 2025 10:40 PM IST
    8 Sept 2025 10:40 PM IST

    ആക്ടിങ് ഡി.ജി.പി നിയമനം: തമിഴ്നാടിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി

    Supreme court
    സുപ്രീം കോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ആ​ക്ടി​ങ് ഡി.​ജി.​പി​യെ നി​യ​മി​ച്ച ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​െ​ന്റ ന​ട​പ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. സ്ഥി​ര നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ​ട്ടി​ക ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ യു.​പി.​എ​സ്.​സി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​വെ​ങ്ക​ട്ട​രാ​മ​നെ ആ​ക്ടി​ങ് ഡി.​ജി.​പി​യാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​തി​നെ​തി​രാ​യ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ കെ. ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​തു​ൽ എ​സ്. ച​ന്ദൂ​ർ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. ഡി.​ജി.​പി നി​യ​മ​ന പാ​ന​ലി​ൽ ത​െ​ന്റ പേ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഡി.​ജി.​പി​യെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മു​കു​ൾ റോ​ഹ്ത​ഗി വാ​ദി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​ത്ര​യും വേ​ഗം വി​ഷ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ യു.​പി.​എ​സ്.​സി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. യു.​പി.​എ​സ്.​സി ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥി​രം ഡി.​ജി.​പി​യെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ഹെ​ന്റി തി​ഫാ​ഗ്നെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ആ​ക്ടി​ങ് ഡി.​ജി.​പി​യെ നി​യ​മി​ച്ച​ത് 2018ലെ ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നി​ല​വി​ലെ ഡി.​ജി.​പി വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പ് പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ​ട്ടി​ക സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ യു.​പി.​എ​സ്.​സി​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Supreme Court questions TN govt over appointment of acting DGP
