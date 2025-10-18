Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകൂട്ട മതപരിവർത്തന...
    India
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 6:55 AM IST

    കൂട്ട മതപരിവർത്തന ആരോപണം; യു.പി വി.സിക്കെതിരായ എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    കൂട്ട മതപരിവർത്തന ആരോപണം; യു.പി വി.സിക്കെതിരായ എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കി
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ ക്രി​സ്തു​മ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി. എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച അ​ല​ഹാ​ബാ​ദ് ​ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​​ക്കെ​തി​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് ജെ.​ബി. പ​ർ​ദി​വാ​ല​യും ജ​സ്റ്റി​സ് മ​നോ​ജ് മി​ശ്ര​യു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    പ്ര​യാ​ഗ്‌​രാ​ജി​ലെ സാം ​ഹി​ഗ്ഗി​ൻ​ബ​ട്ടം യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് (എ​സ്.​എ​ച്ച്.​യു.​എ.​ടി.​എ​സ്) വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്കും മ​റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലു​ള്ള 2021ലെ ​നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ബി​ഹാ​രി ലാ​ൽ, ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ വി​നോ​ദ് ബി​ഹാ​രി ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും മ​റ്റ് ചി​ല ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണ​വും തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​യും വ​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വി​വി​ധ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ത​ങ്ങ​ളെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ദ്രോ​ഹി​ക്കു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FIRreligious conversionIndiaSupreme Court
    News Summary - Supreme Court quashes multiple FIRs under Uttar Pradesh Act on religious conversion
    Similar News
    Next Story
    X