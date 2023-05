ഗ്യാൻവാപി സർവേ നിർത്തിവെക്കണം -സുപ്രീംകോടതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: ഗ്യാൻവാപി പള്ളിയിൽ ഹിന്ദുത്വ വാദികൾ ശിവലിംഗമെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന നിർമിതിയുടെ പ്രായമറിയാൻ നടത്തുന്ന കാർബൺ ഡേറ്റിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്ക് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ. ഈ വിഷയത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇടപെടണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്, ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹ, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റെതാണ് വിധി. പള്ളിയിലെ നിർമിതിയുടെ പ്രായമറിയാൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന അലഹാബാദ് ഹൈകോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ വാരണാസിയിലെ ഗ്യാൻവാപി പള്ളിയുടെ നടത്തിപ്പുകാരായ അൻജുമാൻ ഇസ്‍ലാമിയ മസ്ജിദ് നൽകിയ പ്രത്യേക അപേക്ഷയിലാണ് കോടതി നടപടി. അലഹാബാദ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലുള്ള നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്നതു വരെ നിർത്തിവെക്കണം. സർവേക്ക് വേണ്ട നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഹുസെഫ അഹ്മദി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സ​ർവേക്കിടെ നിർമിതിക്ക് കേടുപാടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്ക യു.പി സർക്കാറിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു. മേ​യ് 12നാ​ണ് കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യ ജി​ല്ല കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി ത​ള്ളി ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ സ​ർ​വേ ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നു​ശേ​ഷം ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗ്യാ​ൻ​വാ​പി പ​ള്ളി​യാ​കെ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ വാ​രാ​ണ​സി കോ​ട​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹി​ന്ദു വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്, വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​ള്ളി​ക്ക​മ്മി​റ്റി അ​വ​രു​ടെ മ​റു​പ​ടി മേ​യ് 19ന​കം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും ജി​ല്ല കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എ.​കെ. വി​ശ്വേ​ശ് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

Show Full Article

News Summary -

Supreme Court Puts On Hold Scientific Investigation Of 'Shivalinga' Claimed To Be Found In Gyanvapi Mosque