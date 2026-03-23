    Posted On
    date_range 23 March 2026 11:37 PM IST
    date_range 23 March 2026 11:37 PM IST

    ഓൺലൈൻ ടാക്സികളിൽ വീൽചെയർ കരുതണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    ഓൺലൈൻ ടാക്സികളിൽ വീൽചെയർ കരുതണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ക്യാ​ബു​ക​ളി​ൽ (ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടാ​ക്സി) വീ​ൽ​ചെ​യ​റും മ​റ്റ് സ​ഹാ​യ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ക​രു​ത​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്യാ​ബു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ത് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​ക്രം നാ​ഥും സ​ന്ദീ​പ് മേ​ത്ത​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ക്യാ​ബു​ക​ൾ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റി​യ​തി​നാ​ൽ അ​വ​യു​ടെ ഡി​സൈ​നി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി ഈ ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് മേ​ത്ത യോ​ജി​ച്ചു.

    TAGS:differently ableOrdersWheelchairsSupreme Court
